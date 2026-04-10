Φάρσαλα: Εγκρίθηκε η κατασκευή του κόμβου Ανωχωρίου

Στην έγκριση της υποβολής πρότασης για ένα σημαντικό οδικό έργο προχώρησε η Περιφερειακή Επιτροπή Θεσσαλίας, με στόχο την αναβάθμιση της ασφάλειας στο εθνικό δίκτυο.

Η απόφαση, η οποία φέρει την υπογραφή του Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, αφορά την κατασκευή κυκλικών κόμβων, με έναν εξ αυτών να εντοπίζεται στην περιοχή των Φαρσάλων. Συγκεκριμένα, για τα Φάρσαλα περιλαμβάνεται ο κυκλικός κόμβος Ανωχωρίου, ο οποίος θα κατασκευαστεί στην παράκαμψη της πόλης.

Ο προϋπολογισμός της πρότασης για το σύνολο του έργου (που περιλαμβάνει και έναν κόμβο στα Τρίκαλα) αγγίζει τα 1.937.000,00 €.

Στο ποσό αυτό προστίθεται και μια πρόβλεψη 1.000,00 € για τις απαραίτητες μετατοπίσεις δικτύων κοινής ωφέλειας, ανεβάζοντας τη συνολική χρηματοδότηση στα 1.938.000,00 €.

