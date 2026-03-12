Φάρσαλα: Ενημέρωση για την προστασία παιδιών και εφήβων από τους κινδύνους του διαδικτύου

Ενημερωτική δράση πραγματοποιήθηκε στο Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φαρσάλων (Συνεχιζόμενη Δομή) με θέμα την «Προστασία Παιδιών και Εφήβων από τους Κινδύνους του Διαδικτύου» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο.

Στόχος της δράσης ήταν η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των παιδιών Ρομά σχετικά με τις προκλήσεις του ψηφιακού κόσμου και η παροχή πρακτικών συμβουλών για μια ασφαλή και δημιουργική πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης από τους εργαζόμενους του Παραρτήματος Ρομά, υπήρξε δημιουργικός διάλογος, συζήτηση, διαδραστικό παιχνίδι με σκοπό: Την αναγνώριση και αντιμετώπιση του διαδικτυακού εκφοβισμού, τους κινδύνους από την επαφή με αγνώστους σε κοινωνικά δίκτυα και παιχνίδια, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής των ανηλίκων και τη σημασία του ελέγχου του χρόνου παραμονής μπροστά στην οθόνη για την αποφυγή φαινομένων εθισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη οικοδόμησης μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τους γονείς και τους ανθρώπους που εμπιστεύονται, ώστε να αισθάνονται ασφαλείς να αναφέρουν οτιδήποτε τους προβληματίζει. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα και να μοιραστούν προσωπικές εμπειρίες.

Η Πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φαρσάλων (Συνεχιζόμενη Δομή)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003312, υλοποιείται από τον Δήμο Φαρσάλων, αφορά στη λειτουργία Κέντρου Κοινότητας (ΚΚ) με Παράρτημα Ρομά, εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+).

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φαρσάλων

Ισόγειο Δημαρχιακού Καταστήματος, Πλατεία Δημαρχείου, Τ.Κ. 40300, Φάρσαλα

Τηλ.: 24913 50167-168 | e-mail: k.koinotitas@dimosfarsalon.gr

Παράρτημα Ρομά:

Οικισμός Λυόμενων Κατοικιών Ρομά, 3η Πτέρυγα Εργατικών Κατοικιών

Τηλ.: 24910 25805, 24913 05022 | e-mail: kkoinothtas_roma@dimosfarsalon.gr