Φάρσαλα; Η πλατεία Δημαρχείου φωτίζεται με 1.000 κεριά!

Μια ξεχωριστή βραδιά αναμένεται απόψε, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, στην πλατεία Δημαρχείου των Φαρσάλων, όπου στις 19:00 πραγματοποιείται η εκδήλωση «Η Νύχτα των Κεριών».

Ο προσφάτως ανακαινισμένος δημόσιος χώρος της πόλης μεταμορφώνεται σε ένα φωτεινό σκηνικό, καθώς 1.000 κεριά θα τοποθετηθούν σε όλη την πλατεία, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ηρεμίας, συγκίνησης και γιορτινής κατάνυξης.

Το φως των κεριών θα συνοδεύεται από έντεχνη ελληνική μουσική, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μια εμπειρία που συνδυάζει την αισθητική με το συναίσθημα.

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους, δίνοντας την ευκαιρία στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης να ζήσουν μια διαφορετική χειμωνιάτικη βραδιά στο κέντρο της.