Φάρσαλα: Η Χριστουγεννιάτικη Παραμυθοχώρα “πλημμύρισε” με παιδικά χαμόγελα

Με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων και σε κλίμα γιορτής πραγματοποιήθηκε χθες η Χριστουγεννιάτικη Παραμυθοχώρα στην πλατεία Δημαρχείου των Φαρσάλων.

Από νωρίς, η πλατεία γέμισε παιδικές φωνές, χαμόγελα και οικογένειες που έσπευσαν να ζήσουν τη μαγεία των γιορτών. Φουσκωτά σπιτάκια, δημιουργικές παιδικές δράσεις και θεάματα δρόμου κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης σε έναν ζωντανό, εορταστικό χώρο. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η μηχανή χιονιού, η οποία «έντυσε» την πλατεία στα λευκά, δημιουργώντας εικόνες βγαλμένες από χριστουγεννιάτικο παραμύθι και ενθουσιάζοντας μικρούς και μεγάλους.

Οι δράσεις ήταν αφιερωμένες κυρίως στα παιδιά και την οικογένεια, συμβάλλοντας στη συνέχιση του εορταστικού κλίματος και δίνοντας ζωντάνια σε κάθε γωνιά της Παραμυθοχώρας.

Όσον αφορά το πολυαναμενόμενο ηλεκτροκίνητο Christmas Mini Express Train, αυτό έκανε μια μικρή αναγκαστική στάση. Λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, το τρενάκι δεν κυκλοφόρησε στους δρόμους της πόλης τη συγκεκριμένη ημέρα, ανανεώνοντας όμως το ραντεβού του με μικρούς και μεγάλους για την ερχόμενη Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, οπότε και αναμένεται να φτάσει στα Φάρσαλα έτοιμο για γιορτινές βόλτες και νέες εκπλήξεις.