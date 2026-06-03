Φάρσαλα: Νεκρός οδηγός μετά από εκτροπή αυτοκινήτου στην ΠΕΟ Φαρσάλων – Βόλου

Ο θανάσιμος τραυματισμός του Φαρσαλινού 70χρονου Ιωάννη Αγγελάκη είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Π.Ε.Ο. Φαρσάλων – Βόλου.

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στο ύψος της Νεράιδας Φαρσάλων, όταν ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 70χρονος εξετράπη της πορείας του -κάτω από συνθήκες που ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλων – πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσέκρουσε πάνω σε κολώνα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τον 70χρονο τραυματία και τον μετέφεραν εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Φαρσάλων, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια αλλά λίγη ώρα αργότερα εξέπνευσε.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο δυστύχημα ερευνά το Α.Τ. Φαρσάλων.

kosmoslarissa.gr ( απο ifarsala, και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Γ.Γ.)