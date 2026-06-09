Φάρσαλα: Ποδηλατούν για το περιβάλλον, προσφέρουν αίμα και στέλνουν μήνυμα εθελοντισμού

Μία ξεχωριστή δράση που συνδυάζει την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση της ποδηλασίας και την αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας διοργανώνει ο Δήμος Φαρσάλων την προσεχή Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, της Παγκόσμιας Ημέρας Ποδηλάτου και της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται από τον Δήμο Φαρσάλων και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε συνδιοργάνωση με τη Δημοτική Κοινότητα Φαρσάλων και τον Αιμοδοτικό Σύλλογο Επαρχίας Φαρσάλων, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα κοινωνικής προσφοράς και ενεργούς συμμετοχής των πολιτών.

Η δράση θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί από την πλατεία Δημαρχείου, όπου οι συμμετέχοντες θα αναχωρήσουν με ποδήλατα με προορισμό τον παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό Φαρσάλων, μέσω της οδού Λαρίσης. Στον χώρο θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τα οφέλη της ποδηλασίας ως μέσου μετακίνησης και άθλησης.

Στη συνέχεια, οι ποδηλάτες θα επιστρέψουν στα ΚΑΠΗ Φαρσάλων, όπου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία από τον Αιμοδοτικό Σύλλογο Επαρχίας Φαρσάλων. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από εκπροσώπους του συλλόγου και από ιατρό για τη σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας, την αξία της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εθελοντές αιμοδότες στην κάλυψη των αναγκών του συστήματος υγείας.

Με κεντρικό σύνθημα «Δίνουμε αίμα, δίνουμε ζωή», οι διοργανωτές καλούν τους πολίτες να συμμετάσχουν σε μια πρωτοβουλία που ενώνει την άθληση, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την κοινωνική αλληλεγγύη, αναδεικνύοντας τη δύναμη του εθελοντισμού στην τοπική κοινωνία.