Φάρσαλα: Στην κυκλοφορία η διάβαση Αμπελιάς στον Ενιπέα

Τρεις μήνες ακριβώς μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας «Byron», η οδική σύνδεση Φαρσάλων – Βόλου στο ύψος της Αμπελιάς αποκαταστάθηκε.

Η προσωρινή διάβαση στον ποταμό Ενιπέα, η οποία είχε παραδοθεί στην ορμή των υδάτων στις 6 Δεκεμβρίου 2025, κατασκευάστηκε εκ νέου και από σήμερα τα πρώτα οχήματα διέρχονται και πάλι από το σημείο.

Όπως καταγράφει το ifarsala.gr, παρά την επαναλειτουργία της διάβασης, η κυκλοφορία στο τμήμα μετά το στρατόπεδο της ΠΑΠ και πριν τη διασταύρωση Ναρθακίου – Ρευματιάς εξακολουθεί να διεξάγεται μέσω της παράκαμψης της Βαμβακούς, καθώς η εκεί γέφυρα βρίσκεται ακόμη υπό κατασκευή.

Παράλληλα, σε εξέλιξη παραμένει το μεγάλο έργο για την ανέγερση της νέας, μόνιμης γέφυρας νότια της διάβασης, η οποία είχε καταστραφεί ολοσχερώς τον Σεπτέμβριο του 2023 από την κακοκαιρία «Daniel» και τις πλημμύρες στην περιοχή των Φαρσάλων.

ifarsala.gr