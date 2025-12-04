Φάρσαλα: Στις 11 Δεκεμβρίου ανάβει το χριστουγεννιάτικο δέντρο – Το πρόγραμμα

Με έναν λαμπερό ουρανό και την πόλη να βυθίζεται σιγά– σιγά στη μαγεία των γιορτών, τα Φάρσαλα ετοιμάζονται να ανοίξουν επίσημα την αυλαία των φετινών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που τιτλοφορούνται «Κάτω από το φως των αστεριών 2025».

Η εορταστική περίοδος ξεκινά την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στην πλατεία Δημαρχείου με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, παιδικές δράσεις και εντυπωσιακές εμφανίσεις. Από τις γλυκές μελωδίες της Φιλαρμονικής έως την εκρηκτική σκηνική παρουσία του Fortissimo Electric String Quartet, η πόλη υπόσχεται μια έναρξη που θα γεμίσει μικρούς και μεγάλους με χαρά, θαλπωρή και γιορτινό ρυθμό.

Το πλούσιο πρόγραμμα που ακολουθεί ξετυλίγει για όλο τον Δεκέμβριο μια ποικιλία εκδηλώσεων, παραδόσεων, μουσικών περιπλανήσεων, δημιουργικών δράσεων για μαθητές και θεματικών γιορτών, μετατρέποντας τα Φάρσαλα σε ένα ζωντανό χριστουγεννιάτικο σκηνικό. Από την αναβίωση αρχαίων εθίμων μέχρι σύγχρονες μουσικές παραστάσεις και δραστηριότητες αποκλειστικά για παιδιά, ο φετινός γιορτινός μήνας φιλοδοξεί να γίνει ο πιο φωτεινός των τελευταίων χρόνων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Πλατεία Δημαρχείου – Ώρα 19:00

ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ «Κάτω από το φως των αστεριών 2025»

Πριν τη φωταγώγηση, νωρίς το απόγευμα θα λάβει χώρα παιδική εκδήλωση του ΚΔΑΠ του Δήμου Φαρσάλων, ενώ η Φιλαρμονική του Δήμου Φαρσάλων θα μας κρατήσει συντροφιά με χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

19:30 Άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου από τον Δήμαρχο Φαρσάλων.

19:45 Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη Φιλαρμονική Φαρσάλων.

Η γιορτή θα συνεχιστεί με τις μοναδικές στο είδος τους Fortissimo Electric String Quartet: η Μαρία Εκλεκτού και η Μαρία Μητριζάκη στο βιολί, η Κέλυ Βασιλειάδου στη βιόλα και η Σύλβια Σουπίλα στο βιολοντσέλο. Το πρώτο γυναικείο ηλεκτρικό κουαρτέτο εγχόρδων στην Ελλάδα, γνωστό για την εντυπωσιακή σκηνική του παρουσία και τον συνδυασμό κλασικής, pop, rock, danceκαι Middle Eastern μουσικής με ηλεκτρονικούς ήχους. Μία μοναδική εμπειρία γεμάτη ρυθμό, ενέργεια και χριστουγεννιάτικη διάθεση.

Ο Άι-Βασίλης θα περιμένει τα παιδιά έξω από το σπιτάκι του, για να ακούσει τις επιθυμίες τους, να παραλάβει τα γράμματά τους, να φωτογραφηθεί μαζί τους και να μοιράσει «χριστουγεννιάτικα δωράκια». Παρέα θα είναι και ο ξυλοπόδαρος.

Τα πειραχτήρια – ξωτικά θα χαρίσουν στιγμές διασκέδασης και χαράς μέσα από χριστουγεννιάτικες κατασκευές.

Στο πλαίσιο της έναρξης της εορταστικής περιόδου, ο Δήμος θα προσφέρει ζεστό κρασί, ζεστή σοκολάτα και παραδοσιακά γλυκίσματα. Ο Σύλλογος Γονέων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Φαρσάλων θα διαθέτει για ακόμη μία χρονιά χριστουγεννιάτικα γούρια, με τα έσοδα να διατίθενται για τρόφιμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου Φαρσάλων.

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΡΕΣΙΩΝΗ

Αρχαιολογική Συλλογή Φαρσάλων – Ώρα 11:00

Αναβίωση του αρχαίου εθίμου της κλασικής αρχαιότητας «Ειρεσιώνη». Για τρίτη συνεχή χρονιά ο Δήμος Φαρσάλων αναβιώνει το έθιμο στην Αρχαιολογική Συλλογή Φαρσάλων.

Η δράση «Ειρεσιώνη – Το χριστουγεννιάτικο δέντρο της αρχαιότητας» θα πραγματοποιηθεί από τους μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Φαρσάλων, οι οποίοι θα στολίσουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Συλλογής, θα ψάλλουν κάλαντα, θα ξεναγηθούν στην έκθεση και θα παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

ΝΤΟΠΙΟΙ, ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ

Πλατεία Δημαρχείου – Ώρα 11:00

Ο Σύλλογος Ντόπιων της περιοχής Φαρσάλων «Ο Ενιπέας», σε συνεργασία με τον Δήμο Φαρσάλων, διοργανώνει μια όμορφη γιορτή που τιμά τις παραδόσεις.

Το δρώμενο περιλαμβάνει παρασκευή και προσφορά λουκουμάδων, όπως συνηθιζόταν μετά τη σπορά στα αγροτικά νοικοκυριά. Συμμετέχουν αγροτικοί συνεταιρισμοί με τοπικά προϊόντα και πολιτιστικοί σύλλογοι με χορευτικά.

**Φέτος, ο Δήμος Φαρσάλων διοργανώνει για πρώτη φορά δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων (εξωτερικός χώρος) – Ώρα 10:00

Οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας θα ζήσουν την εμπειρία του «Πάρκου των Ξωτικών», με καλλιτεχνικά εργαστήρια (μπισκότων, κεριών, σαπουνιών, κονκάρδων, ξύλινων στολιδιών) και μουσικοθεατρικό παιχνίδι. Η δράση θα διαρκέσει τέσσερις ώρες.

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ

Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων (εξωτερικός χώρος) – Ώρα 10:00

Οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας θα απολαύσουν μια γιορτή αφιερωμένη στη σοκολάτα, με εργαστήρια μπισκότων, σοκολάτας, τρουφάκια και μπάρες, θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα και παρουσίαση της ιστορίας του κακάο.

Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων – Ώρα 19:00

Συναυλία για το Κοινωνικό παντοπωλείο: «Τρεις κύκλοι του Μάνου Χατζιδάκι»

Συναυλία για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου Φαρσάλων, με έργα από τρεις εμβληματικούς κύκλους τραγουδιών. Συμμετέχουν Μαριάντζελα Χατζησταματίου – φωνή, Βασίλης Αγροκώστας – φωνή και Νίκος Αδρασκελας – Πιάνο.

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 – Ώρα 19:00

ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Μουσικός περίπατος από τη Χορωδία του Δήμου Φαρσάλων. Έναρξη από την Αρχαιολογική Συλλογή Φαρσάλων.

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 – Ώρα 18:00

3ο Santa Walk Farsala

Συνδιοργάνωση Εμπορικού Συλλόγου Φαρσάλων, Δήμου Φαρσάλων και Running Team Farsala.

Πλατεία Δημαρχείου – Ώρα 19:30

Οι Αστροκιθαρίστες των Χριστουγέννων Νο3

Το τμήμα ηλεκτρικής κιθάρας της Δημοτικής Μουσικής Σχολής Φαρσάλων.

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 – Ώρα 19:00

ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Χριστουγεννιάτικη συναυλία της Δημοτικής Μουσικής Σχολής Φαρσάλων.

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025 – Ώρα 19:00

Η ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΚΕΡΙΩΝ – Πλατεία Δημαρχείου

Η πλατεία θα φωτιστεί με 1.000 κεριά, δημιουργώντας ένα μαγευτικό σκηνικό, συνοδεία έντεχνης ελληνικής μουσικής.

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ – Ώρα 11:30

Μουσικός περίπατος από τη Φιλαρμονική. Έναρξη από την Αρχαιολογική Συλλογή Φαρσάλων.

Πλατεία Δημαρχείου – Ώρα 16:00

Χριστουγεννιάτικη Παραμυθοχώρα & ChristmasMini Express Train

Φουσκωτά σπιτάκια, μηχανή χιονιού, δράσεις για παιδιά, εντυπωσιακά θεάματα δρόμου και το ηλεκτροκίνητο Mini Train που θα κινείται στους πεζόδρομους έως τις 22:00.

Χριστουγεννιάτικα Δέντρα σε Κοινότητες του Δήμου (με τη Φιλαρμονική)

• 6/12/2025 Άναμμα Δέντρου στο Βασιλή

• 7/12/2025 Άναμμα Δέντρου στο Ευύδριο

• 8/12/2025 Άναμμα Δέντρου στο Ναρθάκι

• 13/12/2025 Άναμμα Δέντρου στον Σταυρό

• 15/12/2025 Άναμμα Δέντρου στη Βαμβακού