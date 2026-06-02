Φάρσαλα: Συγκίνηση και μήνυμα ιστορικής μνήμης για τους 40 απαγχονισθέντες πατριώτες της Ορμάν Μαγούλα

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σεβασμού πραγματοποιήθηκε προχθές Κυριακή στον Κάτω Δασόλοφο η εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους σαράντα πατριώτες που απαγχονίστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής και τους συνεργάτες τους στις 31 Μαΐου 1944, στη θέση «Ορμάν Μαγούλα», μία από τις πλέον τραγικές σελίδες της τοπικής ιστορίας.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Δήμο Φαρσάλων και τη Δημοτική Κοινότητα Δασολόφου στον χώρο του μνημείου, όπου συγγενείς θυμάτων, εκπρόσωποι αρχών, φορέων και κάτοικοι απέτισαν φόρο τιμής στους εκτελεσθέντες.

Η τελετή ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση και ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Δασολόφου κ. Νικόλαο Φωτίου, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πορταριάς κ. Αθανάσιο Δρόσο, καθώς αρκετοί από τους εκτελεσθέντες κατάγονταν από την Πορταριά, τον δήμαρχο Φαρσάλων κ. Μάκη Εσκίογλου, τον περιφερειακό σύμβουλο κ. Γρηγόρη Γκουντόπουλο και τον βουλευτή Λάρισας της Ν.Δ. κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο. Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε επίσης η κ. Μαρία Προσμίτη εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Βασιλί και του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Δασολόφου, οι οποίοι διοργάνωσαν αγώνα δρόμου στη μνήμη των σαράντα απαγχονισθέντων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η ομιλία του δημάρχου Φαρσάλων κ. Μάκη Εσκίογλου, ο οποίος συνέδεσε τη θυσία των σαράντα πατριωτών με τις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου, υπογραμμίζοντας πως η μνήμη δεν αποτελεί μόνο υποχρέωση απέναντι στο παρελθόν αλλά και πυξίδα για το μέλλον.

«Στεκόμαστε σήμερα με σεβασμό και συγκίνηση στον τόπο όπου γράφτηκε μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της ιστορίας του τόπου μας. Εδώ, στην Ορμάν Μαγούλα, πριν από 82 χρόνια, σαράντα συμπατριώτες μας οδηγήθηκαν στην αγχόνη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής και τους συνεργάτες τους. Σαράντα άνθρωποι που πλήρωσαν με τη ζωή τους τη δίψα ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος για τρομοκράτηση, υποταγή και εξόντωση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Εσκίογλου στάθηκε ιδιαίτερα στη διαχρονική αξία των ιστορικών διδαγμάτων, σημειώνοντας πως «η σημερινή ημέρα δεν ανήκει μόνο στη μνήμη. Ανήκει και στη συνείδησή μας. Γιατί η ιστορία αποκτά πραγματική αξία όταν μετατρέπεται σε γνώση, σε ευθύνη και σε οδηγό για το μέλλον. Οι άνθρωποι που τιμούμε σήμερα δεν είναι απλώς ονόματα χαραγμένα σε ένα μνημείο. Είναι η ζωντανή υπενθύμιση του τι μπορεί να προκαλέσει ο φανατισμός, το μίσος και η περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής».

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις και στις πολεμικές συγκρούσεις που εξακολουθούν να συγκλονίζουν τον πλανήτη, υπογράμμισε πως το μήνυμα της θυσίας των σαράντα πατριωτών παραμένει περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. «Ζούμε σε μια περίοδο κατά την οποία ο πλανήτης μοιάζει να δοκιμάζεται ξανά. Πόλεμοι, συγκρούσεις, ανθρώπινες τραγωδίες, εκατομμύρια ξεριζωμένοι άνθρωποι, παιδιά που μεγαλώνουν μέσα στον φόβο και στην αβεβαιότητα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η θυσία των σαράντα πατριωτών του Δασολόφου αποκτά ακόμη μεγαλύτερο συμβολισμό. Μας υπενθυμίζει ότι η ειρήνη δεν είναι δεδομένη. Δεν χαρίζεται. Χτίζεται καθημερινά με προσπάθεια, με διάλογο, με αλληλοσεβασμό και με συνεργασία ανάμεσα στους λαούς».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Δημοκρατία, η ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα απαιτούν συνεχή υπεράσπιση και εγρήγορση, ενώ τόνισε πως η καλύτερη τιμή προς τους νεκρούς είναι η προσήλωση σε έναν κόσμο όπου οι διαφορές επιλύονται με τον διάλογο και όχι με τη βία.

Κλείνοντας, ο κ. Εσκίογλου αναφέρθηκε στην ευθύνη της τοπικής κοινωνίας να διατηρεί ζωντανή τη συλλογική μνήμη. «Ως Δήμος Φαρσάλων έχουμε χρέος να διατηρούμε αυτή τη μνήμη ζωντανή. Να τη μεταφέρουμε στους νέους ανθρώπους, στα σχολεία μας, στις οικογένειές μας, σε κάθε πολίτη που θέλει να γνωρίζει την ιστορία του τόπου του. Γιατί ένας λαός που θυμάται έχει δύναμη. Και ένας λαός που διδάσκεται από το παρελθόν μπορεί να οικοδομήσει ένα καλύτερο μέλλον».

Στο πλαίσιο της τελετής ακολούθησε η εκφώνηση του ιστορικού της ημέρας από τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ιστορίας και Μνήμης Εθνικής Αντίστασης Βόλου, εκπαιδευτικό και ιστορικό κ. Νικόλαο Φιλάρετο, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε το προσκλητήριο των πεσόντων.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κατάθεση στεφάνων από εκπρόσωπο των συγγενών των θυμάτων, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Δασολόφου, τον δήμαρχο Φαρσάλων, εκπρόσωπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πορταριάς μαζί με κατοίκους της περιοχής, τον Σύλλογο Ιστορίας και Μνήμης Εθνικής Αντίστασης και τον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Δασολόφου, με τους παρευρισκόμενους να τηρούν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των σαράντα πατριωτών που θυσιάστηκαν για την ελευθερία