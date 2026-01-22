Φανάρια στη συμβολή των οδών Καραολή-Δημητρίου και 1ης Μεραρχίας στη Νεάπολη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την ανακατασκευή και διαμόρφωση του κόμβου -με τοποθέτηση και φαναριών- στη συμβολή των οδών Καραολή-Δημητρίου και 1ης Μεραρχίας στη Νεάπολη, ένα έργο στο οποίο δόθηκε άμεση προτεραιότητα από τον Δήμο Λαρισαίων και την Αντιδημαρχία Δημοτικής Αστυνομίας και Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού οχημάτων και πεζών που κινούνται στη συγκεκριμένη διασταύρωση.

Οι παρεμβάσεις αφορούν στην εγκατάσταση πλήρους εξοπλισμού σηματοδοτούμενης διασταύρωσης, με στόχο την αναβάθμισή της, για την πρόληψη και αποτροπή ατυχημάτων, αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πεζών -λόγω και της εγγύτητας με σχολικό συγκρότημα.

Στο σημείο βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, συνοδευόμενος από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, κ. Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο και τον αναπλ. Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας, κ. Αλέξανδρο Παπαχατζή, προκειμένου να ενημερωθεί αναλυτικά για το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών.

«Με μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια και διευκόλυνση των συμπολιτών μας, προχωρούμε σε καίριες παρεμβάσεις σε σημεία του αστικού οδικού δικτύου που δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινότητα όλων μας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, στη συμβολή των οδών Καραολή-Δημητρίου και 1ης Μεραρχίας θα έχει δημιουργηθεί ένας σύγχρονος κόμβος, για την εξυπηρέτηση πεζών -ιδίως των μαθητών που μεταβαίνουν από και προς τα σχολεία- και οχημάτων, με μέριμνα και για τους συμπολίτες μας ΑμεΑ», επισημαίνει ο κ.Μαμάκος.

Διαπλάτυνση πεζοδρομίων, διαβάσεις για ΑμεΑ

Πρόκειται για ένα σημείο, όπου σημειώνεται μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος και, σε συνδυασμό με το σχολικό συγκρότημα που βρίσκεται πλησίον της διασταύρωσης, καθίσταται αναγκαία η εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης.

Για την ασφαλή διέλευση των πεζών, έχουν δρομολογηθεί: διαπλάτυνση των υφιστάμενων πεζοδρομίων, τοποθέτηση πλακών και διαμόρφωση κεκλιμένων επιπέδων για διαβάσεις για ΑΜΕΑ, τομές στο οδόστρωμα για την διέλευση καλωδίων καθώς και μεταφορά σε νέες θέσεις των ρείθρων κρασπέδων και φρεατίων ομβρίων υδάτων. Να σημειωθεί ότι οι φωτεινοί σηματοδότες θα είναι νέας τεχνολογίας, τύπου led.