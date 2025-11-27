Φαντασμαγορική παρέλαση ετοιμάζει ο δήμος – Τι θα δούμε τα Χριστούγεννα

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες της δημοτικής αρχής για τις φετινές χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, κόντρα στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης που την κατηγορεί ότι σπαταλάει τα χρήματα των πολιτών τους οποίους “λεηλάτησε” μέσω των υπέρογκων δημοτικών τελών.

Ο Δήμος Λαρισαίων έδωσε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

Το σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρει:

“Η φετινή παρέλαση υποστηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος, με εθελοντές της να δίνουν το «παρών» στην Κεντρική πλατεία, για όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν στην πραγματοποίηση παιδικών ευχών.

Την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, οι κεντρικοί δρόμοι της Λάρισας θα ντυθούν στα γιορτινά τους και θα φιλοξενήσουν μια διαδρομή γεμάτη χρώματα, μουσική και χριστουγεννιάτικη φαντασία. Η φετινή Χριστουγεννιάτικη Παρέλαση, εμπνευσμένη από Χριστουγεννιάτικα παραμύθια, έρχεται πιο δημιουργική, θεαματική και συμμετοχική.

Δώδεκα ομάδες ζωντανεύουν χριστουγεννιάτικες ιστορίες

Με τη συνοδεία ομάδων χορού, σχολών μπαλέτου και μουσικοθεατρικών δρώμενων, τα γιγάντια βιβλία–άρματα θα ξεδιπλώσουν μπροστά στο κοινό μαγικές ιστορίες και χριστουγεννιάτικες εικόνες, με τις εξής θεματικές:

Το αστεράκι που ήθελε να στολίσει τον ουρανό: Ένα μικρό λαμπερό αστεράκι ξεκινά το ταξίδι του για να βρει τη θέση του στον χειμωνιάτικο ουρανό.

Ο Γέρος Χρόνος, το Ξωτικό και τα Μαγικά Ρολόγια: Ο χρόνος «σταματά» για λίγο, καθώς το σκανδαλιάρικο ξωτικό ανακατεύει τους δείκτες και ζωντανεύει μαγικά ρολόγια.

Τα Χριστούγεννα των πιγκουίνων στον Βόρειο Πόλο: Πιγκουίνοι που χορεύουν μαζί με χιονονιφάδες γιορτάζουν στη δική τους παγωμένη, φωτεινή πολιτεία.

Οι Νεράιδες και οι Καμπανούλες των Χριστουγέννων: Λαμπερές νεράιδες και μικρές καμπανούλες φέρνουν την πρώτη χριστουγεννιάτικη ευχή με χορευτικές κινήσεις και μαγική λάμψη.

Η Βασίλισσα των Χριστουγεννιάτικων Ονείρων: Μια εντυπωσιακή φιγούρα, ντυμένη με χρώματα χειμωνιάτικης φαντασίας, κυβερνά τον κόσμο των ονείρων μέσα από ένα ονειρικό άρμα.

Ο Ρούντολφ και η γλυκιά παρέα του: Ο αγαπημένος τάρανδος οδηγεί τους φίλους του σε ένα ταξίδι γεμάτο χαμόγελα, χρώμα και γιορτινή χαρά.

Ο χιονάνθρωπος που έσωσε τα δώρα της Πρωτοχρονιάς: Ένας γενναίος χιονάνθρωπος αναλαμβάνει να προστατεύσει τα δώρα όταν όλα μοιάζουν χαμένα.

Το Ταχυδρομείο του Άη Βασίλη: Ένα γιγάντιο ταχυδρομείο όπου δύο ξυλοπόδαροι συγκεντρώνουν ευχές και γράμματα για τον Άη Βασίλη, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία για τα παιδιά.

Το Χριστουγεννιάτικο χωριό της Φωτεινής και ο Άη Βασίλης: Ένα μαγικό χωριό γεμάτο φώτα, χρώματα και γιορτινή χαρά, όπου ο Άη Βασίλης υποδέχεται ξωτικά και παιδιά για να ζήσουν μαζί αξέχαστες χριστουγεννιάτικες περιπέτειες.

Το μαγικό ελατάκι του δάσους: Ένα μικρό έλατο αποκτά μαγικές δυνάμεις και φωτίζει το δάσος, γεμίζοντάς το με ελπίδα.

Η μαγική καμινάδα του Άη Βασίλη: Η καμινάδα που γνωρίζει όλα τα μυστικά των δώρων ανοίγει τον δρόμο για τις πιο όμορφες πρωτοχρονιάτικες ιστορίες.

Το αρκουδάκι που έψαχνε τον Άγιο Βασίλη: Ένα τρυφερό παραμύθι για ένα μικρό αρκουδάκι που ξεκινά να βρει τον Άγιο Βασίλη για να του δώσει τη δική του, ξεχωριστή ευχή.

Η Λάρισα, φέτος, πιο στολισμένη και γιορτινή από ποτέ, γίνεται ο απόλυτος χριστουγεννιάτικος προορισμός, με ένα πλήθος εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί για όλο τον Δεκέμβριο -με πρώτη εορταστική εκδήλωση το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, την ερχόμενη Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου, στην Κεντρική πλατεία”.

kosmoslarissa.gr