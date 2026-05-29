Φεστιβάλ Πελαργών στον Δήμο Τεμπών

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Τεμπών γιορτάζει την άφιξη και την αναπαραγωγή των πελαργών μέσα από το «Φεστιβάλ Πελαργών».

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ενημερωτικές παρουσιάσεις, δακτυλιώσεις νεοσσών, εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά και πολλές ακόμη δραστηριότητες με στόχο την ευαισθητοποίηση και την επαφή μικρών και μεγάλων με το φυσικό περιβάλλον.

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί σε τρεις οικισμούς του Δήμου Τεμπών: στο Καλοχώρι, στον Πυργετό και στη Γυρτώνη.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα ανακοινωθεί σύντομα.