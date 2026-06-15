Φεστιβάλ Πηνειού 2026: Η Λάρισα επιστρέφει στον ρυθμό του ποταμού από τις 18 Ιουνίου

Η καρδιά του πολιτισμού θα χτυπήσει και φέτος στις όχθες του Πηνειού, καθώς το Φεστιβάλ Πηνειού 2026 ανοίγει τις πύλες του την Πέμπτη 18 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 21 Ιουνίου, μετατρέποντας για τέσσερις ημέρες το ποτάμι της Λάρισας σε έναν ζωντανό χώρο μουσικής, τέχνης, δημιουργίας και συμμετοχής.

Ο καθιερωμένος πλέον θεσμός του Δήμου Λαρισαίων επιστρέφει ανανεωμένος, φιλοδοξώντας να προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες από τη Θεσσαλία και ολόκληρη τη χώρα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες, καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές δράσεις, εργαστήρια για παιδιά, αθλητικές δραστηριότητες, περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και δεκάδες ακόμη εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τη μοναδική σχέση της πόλης με το ποτάμι της.

Η φετινή διοργάνωση συμπίπτει με την Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον μουσικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το Φεστιβάλ Πηνειού αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της περιφέρειας, προβάλλοντας τόσο το τοπικό καλλιτεχνικό δυναμικό όσο και σύγχρονες δημιουργικές τάσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι εκδηλώσεις θα αναπτυχθούν σε πολλαπλά σημεία της κοίτης του ποταμού, με μουσικές σκηνές, χώρους δράσεων και δημιουργικά εργαστήρια να συνθέτουν ένα πολύχρωμο πολιτιστικό τοπίο. Το φεστιβάλ αναμένεται να αποτελέσει και φέτος σημείο συνάντησης για ανθρώπους κάθε ηλικίας, συνδυάζοντας την ψυχαγωγία με την κοινωνική συμμετοχή και την επαφή με το φυσικό περιβάλλον.

Με σύνθημα τη συνάντηση πολιτισμού, φύσης και ανθρώπων, η Λάρισα δίνει ξανά ραντεβού στον Πηνειό, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να ζήσουν μια τετραήμερη γιορτή γεμάτη μουσική, δημιουργία και συλλογικές εμπειρίες.

Κεντρικό ρόλο έχουν και φέτος οι μουσικές σκηνές του Φεστιβάλ, οι οποίες φιλοξενούν αγαπημένους καλλιτέχνες από διαφορετικά μουσικά ρεύματα.

Μαμάκος: Ενας κορυφαίος θεσμός για την πόλη

Για την έναρξη του Φεστιβάλ Πηνειού δόθηκε σήμερα συνέντευξη Τύπου στον Μύλο του Παππά με τον δήμαρχο Λαρισαίων Θανάση Μαμάκο να σημειώνει ότι πρόκειται για έναν “κορυφαίο θεσμό που ενώνει την ιστορία, τη φύση και τους ανθρώπους της πόλης μας σε μια μεγάλη, κοινή γιορτή.

Οι όχθες του Πηνειού μεταμορφώνονται σε έναν κόσμο πολιτισμού, δημιουργίας και συμμετοχής.

Με ένα πλούσιο, πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει σπουδαίους καλλιτέχνες, εικαστικές παρεμβάσεις και δράσεις για μικρούς και μεγάλους, το φεστιβάλ γίνεται πηγή έμπνευσης για όλους.

Φέτος, μέσα από τη γιορτή Πηνειού, κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα εξωστρέφειας και εγκαινιάζουμε την πρώτη δημόσια παρουσία του Δικτύου Απόδημων Λαρισαίων“.

Στη σκηνή Α΄ του Φεστιβάλ, την Πέμπτη 18 Ιουνίου, στις 22:00, ανεβαίνουν δύο ξεχωριστές φωνές, η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου, μαζί με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας.

Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, στην ίδια σκηνή, την ίδια ώρα, έρχεται η Μαρίνα Σπανού, να γεμίσει το ποτάμι όμορφες μελωδίες. Και το Σάββατο 19 Ιουνίου, τη σκυτάλη παίρνει η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, που με παλιές και νέες επιτυχίες θα ξεσηκώσει τον κόσμο, όπως εκείνη ξέρει!

Στη σκηνή Β’, την Πέμπτη 18 Ιουνίου, στις 22:00, το κοινό θα απολαύσει τον Anser, με τον Eversor στα decks, την Παρασκευή 19 Ιουνίου τους Social Waste και το Σάββατο 20 Ιουνίου, το θρυλικό συγκρότημα Magic de Spell.

Από το Φεστιβάλ δεν θα μπορούσε να λείψει η σκηνή Γ’, στην οποία θα βρεθούν την Πέμπτη 18 Ιουνίου, στις 21:00 η Big Jazz Band του Μουσικού Σχολείου και στις 22:00 το Μοντέρνο Σύνολο του Μουσικού Σχολείου.

Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην ίδια σκηνή, ανεβαίνει το συγκρότημα Τέσσερα Τέταρτα (4/4), με διασκευές έντεχνων- παραδοσιακών τραγουδιών με ροκ ύφος και το Σάββατο 20 Ιουνίου, στην ίδια σκηνή, η αγγλόφωνη ποπ-ροκ μπάντα Unpopular θα διασκεδάσει το κοινό με διασκευές σε γνωστές 80’s χορευτικές επιτυχίες.

Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου

Μαρίνα Σπανού

Magic de Spell

Social Waste

Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Anser

Εστουδιαντίνα

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr

(*) φωτογραφία συνέντευξης τύπου από tinealarissa.gr