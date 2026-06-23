Φεστιβάλ Πηνειού 2026 – Η ETEM δίπλα στη μεγάλη γιορτή της Θεσσαλίας

Η ETEM συμμετείχε ως χορηγός στο φετινό Φεστιβάλ Πηνειού, σε έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Θεσσαλίας, συμβάλλοντας ενεργά σε μια διοργάνωση που έφερε κοντά χιλιάδες πολίτες, καλλιτέχνες, φορείς και επισκέπτες σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού.

Για τέσσερις ημέρες, από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου, η περιοχή γύρω από τον Πηνειό μετατράπηκε σε έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης και έκφρασης, φιλοξενώντας μουσικές εκδηλώσεις, πολιτιστικές δράσεις και πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν τις όχθες του Πηνειού, μετατρέποντας για ακόμη μία χρονιά το ποτάμι στο πιο ζωντανό σημείο συνάντησης της πόλης.

Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε τη στενή σχέση της πόλης με το φυσικό της περιβάλλον μέσα από ποικίλες δράσεις και εκδηλώσεις, ενώ παράλληλα σημαντικές καλλιτεχνικές παρουσίες και μουσικά σχήματα χάρισαν μοναδικές στιγμές στο κοινό, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα.

Η συμμετοχή της ETEM στο Φεστιβάλ Πηνειού εντάσσεται στη διαρκή δέσμευση της εταιρείας να επενδύει σε πρωτοβουλίες που δημιουργούν αξία για τις τοπικές κοινωνίες, προάγουν τον πολιτισμό και συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, παραμένοντας σταθερά στο πλευρό της κοινωνίας, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος