Φιλανθρωπική βραδιά της Οικογένειας AHEPA με θετικό κοινωνικό αποτύπωμα

Με εξαιρετική επιτυχία, σε ότι αφορά την προσέλευση μελών και φίλων, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 το Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Gala που συνδιοργάνωσαν τα τμήματα της Λάρισας AHEPA HJ 26 “Peter Baltis” και Daughters of Penelope “Aglaoniki”, στο κέντρο δεξιώσεων «ΑΙΓΛΗ».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε πλήθος κόσμου από τον πολιτικό, επιχειρηματικό, κοινωνικό και πολιτιστικό χώρο της πόλης, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση των διοργανωτών, να στηρίξουν έμπρακτα τον φιλανθρωπικό χαρακτήρα της βραδιάς.

Την βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ άλλων η κα Ρένα Καραλαριώτου, Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, η κα Μαρία Γαλλιού Χωρική Αντιπεριφερειάρχης της ΠΕ Λάρισας, εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Λάρισας κο Δημήτρη Κουρέτα, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας κος Δημήτρης Τσέτσιλας, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας κος Χρήστος Γκουρομπίνος, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα Γαρυφαλλιά Καρυστιανού, εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Λαρισαίων κο Θανάση Μαμάκο, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, κος Χρήστος Τερζούδης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Άθλησης κος Ηρακλής Γερογιώκας, η Γενική Γραμματέας του Δήμου Κιλελέρ, κυρία Βάνα Χλιάπη – Γκουνιαρούδη, η Διευθύντρια Εκπαίδευσης Καρδίτσας κα Ελένη Ξυνοπούλου και ο Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, κος Ευστάθιος Κουτσογιάννης.

Από πλευράς AHEPA παραβρέθηκαν ο Κυβερνήτης της Περιφέρειας 28 Ευρώπης κος Δημοσθένης Μαμμωνάς, ο Αντιπρόεδρος Ελληνισμού και εκτελών χρέη Αντικυβερνήτη κος Παναγιώτης Ταρενίδης και ο Αντιπρόεδρος Οικογένειας και Προσωπικής Αριστείας κος Λάμπρος Βελούδος, εκπροσωπώντας το ΔΣ της AHEPA Hellas.

Στον χαιρετισμό τους οι πρόεδροι των Τμημάτων Λάρισας AHEPA HJ 26 “Peter Baltis” κος Βασίλης Καραβασίλης και Doughters of Penelope “Aglaoniki” κα Ρουμπίνη Λεονταρή αναφέρθηκαν στο έργο που επιτελούν τα τμήματα και υποσχέθηκαν να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο και διάθεση για την επίτευξη και νέων στόχων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, πιστοί στις αρχές και τους σκοπούς της AHEPA. Ιδιαίτερα υπογράμμισαν τη σημασία της συλλογικής συμμετοχής και της έμπρακτης στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών.

Κεντρικός άξονας του Gala ήταν η ενίσχυση φιλανθρωπικού σκοπού, καθώς όλα τα έσοδα της εκδήλωσης διατίθεται για κοινωνικές δράσεις, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωση των οργανώσεων AHEPA και Daughters of Penelope στην προσφορά και την κοινωνική ευθύνη.

Στο πλαίσιο αυτό συνέβαλαν και οι χορηγοί της εκδήλωσης, ο μεγάλος Χορηγός τα ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΞΑΡΧΟΣ, ο Δήμος Λαρισαίων, το Ιατρικό Κέντρο My Doctor, η αντιπροσωπεία αυτοκινήτων Αδάμου ΑΒΕΕ, η Δημιουργική Α.Ε και η ZEN Collection.

Πλούσια δώρα προσέφεραν και οι δωροθέτες της εκδήλωσης, η Alfa Wood Group, το κοσμηματοπωλείο Πλίτση, το κοσμηματοπωλείο Κούρτη, το κατάστημα Swarovski, το κοσμηματοπωλείο Σακαλίδης, η κυρία Βίλμα Βαλάση, το κατάστημα Dominique, το κατάστημα του κυρίου Αλεξίου, ο κύριος Γεώργιος Παπαδημητρίου, ο κύριος Θανάσης Παλλάντζας και το ταξιδιωτικό γραφείο Effilial Travel.

Για το εορταστικό κλίμα φρόντισαν η δημοφιλής Κωνσταντίνα μαζί με την Νάσια Κονιτοπούλου που χάρισαν κέφι με τις επιτυχίες τους και κράτησαν αμείωτη την ευχάριστη ατμόσφαιρα της βραδιάς.

Το έργο και οι δράσεις της AHEPA Larissas “Peter Baltis” και των Daughters of Penelope “Aglaoniki” συνεχίζονται με συνέπεια υπέρ του κοινού καλού.