Φιλανθρωπικός αγώνας μπάσκετ με αμαξίδιο στη Λάρισα

Στη διοργάνωση ενός ξεχωριστού φιλανθρωπικού αγώνα Μπάσκετ με Αμαξίδιο, με κεντρικό σύνθημα «Όλοι μοναδικοί, όλοι ίσοι – Νικάμε μαζί», προχωρά ο Α.Σ. Ολυμπιάδα ΑμεΑ σε συνεργασία με τον Δήμο Λαρισαίων και το Τμήμα Αθλητισμού-Αντιδημαρχία Παιδείας και Άθλησης, τη ΔΕΥΑΛ και την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, στις 11 το πρωί, στο Κλειστό Γυμναστήριο Νεάπολης Λάρισας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (3 Δεκεμβρίου). Στόχος είναι η προώθηση των αξιών της ισότητας και της συλλογικής προσπάθειας, προβάλλοντας τον αθλητισμό ως δύναμη που φέρνει ανθρώπους μαζί και ενισχύει την αλληλεγγύη.

Να σημειωθεί ότι η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη και οι διοργανωτές απευθύνουν κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να δώσουν το «παρών» και να στηρίξουν έμπρακτα αυτή την προσπάθεια. Σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού θα πλαισιώσουν τη διοργάνωση, ενισχύοντας το μήνυμα της ημέρας και τον φιλανθρωπικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Μέσα από τον φιλανθρωπικό αγώνα μπάσκετ με αμαξίδιοαναδεικνύεται ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η δύναμη της συμμετοχής και η σημασία της στήριξης των αθλητών με αναπηρία. Η δράση αποσκοπεί στο να ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία, να ενισχύσει το μήνυμα της ισότιμης πρόσβασης στον αθλητισμό και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων σε τέτοιες πρωτοβουλίες.

Μεγάλοι χορηγοί είναι το AEGEAN COLLEGE και τo ΑΓΚΑΛΙΑΖΗΝ – ΚΔΗΦ, που στηρίζουν την εκδήλωση, με πολύτιμη συμβολή των χορηγών ΣΕΝΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΒΑΝΚΟ ΙΚΕ, MELISSA, DELOPOULOS TRANS και SPORT TRAVEL, καθώς και των χορηγών δώρων ORIENT BIKES, 9 ΜΟΥΣΕΣ, ΤΙΤΑΝΑΣ TRAVEL – ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ και ΟΠΤΙΚΑ ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ-ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ.

Χορηγός επικοινωνίας είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός CAMPOS 97,8 fm.

Σημαντικοί υποστηρικτές της πρωτοβουλίας είναι: Σχολή Χορού INDEPENDANCE, DANTE΄S και TAXI HELPER.