Φιλανθρωπικός αγώνας μπριτζ στη Λάρισα

Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, στον Μύλο του Παππά, ο φιλανθρωπικός αγώνας μπριτζ που διοργάνωσε ο Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Λάρισας (ΟΑΜΛ), στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο φεστιβάλ «Ο Άη Βασίλης άργησε μια μέρα».

Το φεστιβάλ διοργανώνουν ο Σύλλογος Αργιθεατών Ν. Λάρισας “ο Άγιος Νικόλαος”, ο Σύλλογος Ποντίων Λάρισας και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και στόχος του είναι, μέσα από πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις, να συγκεντρωθούν τρόφιμα που θα διανεμηθούν στα συσσίτια της πόλης μας.

Η προσέλευση στον αγώνα ήταν εντυπωσιακή, καθώς πάνω από 60 αθλητές, μεταξύ των οποίων και συμμετέχοντες από τη Βέροια και το Βόλο, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ΟΑΜΛ, συγκεντρώνοντας μεγάλο όγκο τροφίμων.

Στον αγώνα παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων, Θωμάς Ρετσιάνης, καθώς και ο πρόεδρος και η εκπρόσωπος του Συλλόγου Αργιθεατών Ν. Λάρισας, Κώστας Σιατραβάνης και Νανά Μαυραντζά, οι οποίοι αφού συνομίλησαν με τους αθλητές, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα το άθλημα του Μπριτζ.

Ο Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Λάρισας συμμετέχει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο φιλανθρωπικό φεστιβάλ, επιβεβαιώνοντας τον διπλό ρόλο του μπριτζ στην πόλη. Όχι μόνο ως πνευματικό άθλημα που καλλιεργεί τη σκέψη, αλλά και ως ανθρώπινη δραστηριότητα που προάγει την προσφορά και τη συλλογικότητα. Επιβεβαιώνεται έτσι και το όνομά του, καθώς γίνεται η «γέφυρα» που ενώνει τον πνευματικό αθλητισμό με την κοινωνική προσφορά.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, νικητές του αγώνα αναδείχθηκαν το ζευγάρι Ηλίας Καλλιάφας και Θωμάς Οικονόμου. Την πρώτη θέση στην κατηγορία 1-9 κατέκτησαν ο Κώστας Σβάρνας με τον Κώστα Γαβριήλ, ενώ στην κατηγορία 1-6 ο Βασίλης Πεζούλας με το Γιώργο Χρηστίδη.

Ο Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Λάρισας ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν προσφέροντας τρόφιμα για τους συνανθρώπους μας και ανανεώνει για του χρόνου το, με συνέπεια, αργοπορημένο ραντεβού του με τον Άη Βασίλη.