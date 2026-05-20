Φιλανθρωπικός αγώνας τένις για τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Λάρισας

Με σύνθημα «Παίζουμε για καλό σκοπό», διοργανώνεται φιλανθρωπικός αγώνας τένις με στόχο την ενίσχυση του έργου του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας και τη στήριξη συνανθρώπων μας που δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου και ώρα 18:00, στις εγκαταστάσεις του TennisHall ACADEMY.

Στον αγώνα συμμετέχουν οι:

Πατσουράκος Δημ. & Θοδ. VS Κοψιάλης Αλέξανδρος

Μέσα από τον αθλητισμό και τη δύναμη της προσφοράς, η διοργάνωση στοχεύει να στείλει ένα μήνυμα αλληλεγγύης, ελπίδας και αγάπης προς όλους όσοι έχουν ανάγκη.

Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για τη στήριξη του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας και των δράσεών του.

“Σας προσκαλούμε όλους να στηρίξετε με την παρουσία σας αυτή την προσπάθεια και να γίνετε μέρος μιας όμορφης πρωτοβουλίας όπου ο αθλητισμός συναντά την προσφορά.

Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά”, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.