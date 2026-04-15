Φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου για τη στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου Λάρισας

Με πρωτοβουλία της ομάδας του Α .Ο. Ελευθεραί, της τοπικής κοινότητας και του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελευθεραί και σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Παλαιμάχων Ερασιτεχνών του Ν. Λάρισας-ΔΙΟΓΕΝΗΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ διεξήχθη με επιτυχία φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου στο γήπεδο Ελευθεραί τις ημέρες των εορτών.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα συγκεντρώθηκε σημαντική ποσότητα τροφίμων η οποία παραδόθηκε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων με σκοπό τη στήριξη των ευπαθών ομάδων.

Τα προϊόντα παραδόθηκαν από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Παλαιμάχων Ερασιτεχνών Ν. Λάρισας κ. Μανώλη Γαραζανάκη ο οποίος επεσήμανε ότι “με την πρωτοβουλία αυτή θέλουμε να συνεισφέρουμε στο γιορτινό τραπέζι των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη”.

Τα είδη παρέλαβαν τα στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου ενώ το παρών έδωσε και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων κα Ευρυδίκη Γούλα οποία ευχαρίστησε το Σύνδεσμο και όλους όσους συμμετείχαν στη δράση αυτή.

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, αποτελεί μια δομή συγχρηματοδοτούμενη απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», ενώ παρέχει επισιτιστική και υλική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή, μπορούν να επικοινωνούν με το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο τηλέφωνο 2410255876 ή να επισκέπτονται τα γραφεία της Δομής, στη διεύθυνση Μανωλάκη 9 – 11 (εντός στοάς).