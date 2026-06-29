Φοίτηση στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Λάρισας – Η εναλλακτική πρόταση σπουδών

Το ΕΠΑ.Λ. (Επαγγελματικό Λύκειο) είναι σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που απευθύνεται σε αποφοίτους Γυμνασίου, Σ.Δ.Ε., ΕΠΑ.Σ., Τ.Ε.Σ., Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ., καθώς και σε αποφοίτους άλλου ΕΠΑ.Λ. ή Γενικού Λυκείου.

Η φοίτηση στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Λάρισας είναι μία σοβαρή εναλλακτική πρόταση σπουδών. Το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. αποτελεί την πραγματική, χειροπιαστή ευκαιρία για εκπαίδευση και εξειδίκευση για κάθε εργαζόμενο ή άνεργο, που επιθυμεί την απόκτηση προσόντων για την αναβάθμιση του Βιογραφικού του, με τη λήψη Απολυτηρίου και Πτυχίου ταυτόχρονα. Η εγγραφή στο ΕΠΑ.Λ. γίνεται χωρίς διαδικασία επιλογής.

Δεδομένου ότι οι ανάγκες για βιοπορισμό δεν επιτρέπουν πάντα στους ενήλικες εργαζόμενους να φοιτήσουν σε ημερήσια σχολεία, το 3ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. καλύπτει απόλυτα αυτό το κενό, καθώς δίνει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση, στην εκπαίδευση και αμβλύνει έτσι όλες τις κοινωνικές ανισότητες.

Ορισμένοι από τους λόγους που οι μαθητές επιλέγουν το 3ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.:

· Η εργασία την ημέρα, η ηλικία, οι αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις.

· Η επιθυμία απόκτησης περισσότερων γνώσεων.

· Η ολοκλήρωση των σπουδών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

· Η συνέχιση των σπουδών σε Πανεπιστημιακές Σχολές, καθώς και σε σχολές εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΣΑΕΚ).

· Η βελτίωση της υπάρχουσας εργασιακής τους κατάστασης (απόκτηση τυπικών αλλά και ουσιαστικών προσόντων).

· Η διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, μέσω του θεσμού της Μαθητείας.

Κυριότερα χαρακτηριστικά του 3ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. είναι:

• Μειωμένο σε διάρκεια απογευματινό ωράριο (17.00΄- 21.30΄).

• Μειωμένος αριθμός διδακτικών ωρών.

• Αυξημένο όριο απουσιών.

• Αναβολή στράτευσης.

• Χορήγηση δελτίου μαθητικού εισιτηρίου (πάσο) για τη δωρεάν μετάβαση στο σχολείο.

• Χορήγηση επιδόματος ενοικίου σε όσους ενοικιάζουν σπίτι, με σκοπό την φοίτηση τους.

• Χορήγηση οικονομικής αποζημίωσης σε όσους διαμένουν εκτός Λάρισας, και χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους για τη μετάβαση στο σχολείο.

• Διατήρηση των πλεονεκτημάτων της ιδιότητας του ανέργου, όσο υπάρχει, κατά τη διάρκεια της φοίτησης.

• Λήψη Πτυχίου (επιπέδου 4) και απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων, χωρίς υποχρεωτική πρακτική άσκηση και εξετάσεις πιστοποίησης.

• Λήψη Απολυτηρίου ισοτίμου με αυτό του Γενικού Λυκείου.

• Ευκολότερη πρόσβαση, με ειδικές εξετάσεις, στα Πανεπιστήμια.

• Δυνατότητα συμμετοχής στα Προγράμματα Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. (αμειβόμενη εκπαίδευση και λήψη Διπλώματος επιπέδου 5).

Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή ισότιμου τίτλου, εγγράφονται απ’ ευθείας στη Β΄ τάξη του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., απαλλάσσονται από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, παρακολουθώντας μόνο τα μαθήματα Ειδικότητας (20 ώρες εβδομαδιαίως σε 4 ημέρες) και αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης σε Πανεπιστημιακές Σχολές με ειδικές εξετάσεις.

Οι Ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Λάρισας είναι:

1) Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

2) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

3) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

4) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

5) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

6) Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

7) Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

8) Συντηρητής Έργων Τέχνης & Αποκατάστασης.

Το 3ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Λάρισας στεγάζεται στο ίδιο σχολικό συγκρότημα με το 5ο Γενικό Λύκειο και το 5ο Γυμνάσιο (οδός Ιουστινιανού & Κομνηνών). Η θέση του στο κέντρο της Λάρισας το καθιστά εύκολα προσβάσιμο από όλες της περιοχές της πόλης και της ευρύτερης επαρχίας.

Η φοίτηση στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. είναι 3ετής.

Για όποιον έχει ήδη Απολυτήριο Λυκείου η φοίτηση είναι 2ετής.

Οι εγγραφές αρχίζουν από την Τρίτη 30 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται κάθε απόγευμα αυτοπροσώπως στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Λάρισας, για την υποβολή της ηλεκτρονικής Δήλωσης εγγραφής και την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών (τίτλος σπουδών & ταυτότητα). Απαραίτητοι οι κωδικοί Taxisnet (username & password).

Πληροφορίες στο τηλ. 2410-236182, καθημερινά από 18:00΄ έως 21:00΄.