Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Κυρά Φαρσάλων – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση, κινητοποιήθηκαν άμεσα 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο ενώ την επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας .

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