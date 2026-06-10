Φωτιά σε λυόμενη κατοικία στα Φάρσαλα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε βραδινές ώρες χθες, σε λυόμενη οικία που βρίσκεται επί της οδού Βίκτωρος Ουγκό, στην πόλη των Φαρσάλων Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 9:20 μ.μ. από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Φαρσάλων, οι οποίες επιχείρησαν στο συμβάν και προχώρησαν στην πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, αποτρέποντας την επέκτασή της σε παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά τελούν υπό έρευνα, με το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να διενεργεί τη σχετική προανάκριση.

Πηγή: ifarsala.gr