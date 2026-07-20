Φωτιά σε περιοχή του Δήμου Κιλελέρ – συμμετέχουν δυο ελικόπτερα και πεζοπόρα τμήματα

Φωτιά στον δήμο Κιλελέρ προκάλεσε το απόγευμα της Δευτέρας (20.07.2026) κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, με την αποστολή εναέριων και επίγειων δυνάμεων για την κατάσβεσή της.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, στην Πέτρα του δήμου Κιλελέρ, χωρίς να απειλεί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατοικημένες περιοχές.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 23 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 10ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και επτά πυροσβεστικών οχημάτων.

Από αέρος, στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν δύο ελικόπτερα, που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού για τον περιορισμό της φωτιάς.

kosmoslarissa.gr