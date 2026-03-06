Φόρουμ για την επιστήμη και την τεχνολογία στη Λάρισα

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για τη μεγάλη εκδήλωση Επιστήμης και Τεχνολογίας, το Innovent Forum 2026, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28 Μαρτίου, στη Λάρισα. Δήμος Λαρισαίων και Πάρκο Καινοτομίας JOIST ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη φετινή, τέταρτη, διοργάνωση, με συνδιοργανωτή και ενεργό υποστηρικτή το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Οι διοργανωτές του φετινού Innovent Forum απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε καινοτόμες επιχειρήσεις, startups και οργανισμούς να δηλώσουν συμμετοχή ως εκθέτες, σε μια από τις πιο δυναμικές εκδηλώσεις τεχνολογίας και καινοτομίας σε πανελλαδικό επίπεδο.

Φέτος, η ατζέντα της εκδήλωσης εστιάζει σε 4 νέες θεματικές ενότητες:

Η Νέα Εποχή Συνδεσιμότητας: 5G/6G & IoT

Πράσινη Τεχνολογία & Ενεργειακή Καινοτομία

Τεχνητή Νοημοσύνη & Ψηφιακές Εμπειρίες Νέας Γενιάς

Κυβερνοασφάλεια & Προστασία από την Παραπληροφόρηση

Η εκδήλωση έχει πλέον καταστεί ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς της Θεσσαλίας και της Ελλάδας δημιουργώντας το κατάλληλο πλαίσιο ανάδειξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Νέοι επαγγελματίες, επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, spinoff εταιρείες και ερευνητικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν και να επικοινωνήσουν στοχευμένα, τα τεχνολογικά και επιστημονικά επιτεύγματά τους. Ταυτόχρονα, όλοι οι εκθέτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο σύνολο των παράλληλων δράσεων που υλοποιούνται κατά τη διάρκεια του διημέρου, όπως σε ομιλίες, κλειστά σεμινάρια και εκπαιδεύσεις, δράσεις ενημέρωσης για ευκαιρίες ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, ομάδες συζήτησης, fireside chats και συνεντεύξεις, με τη συμμετοχή σημαντικών ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επιπρόσθετα, ειδική σημασία για τη συμμετοχή των εκθετών αποκτά η δυνατότητά τους να συμμετέχουν σε δια ζώσης και διαδικτυακές Β2Β συναντήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του B2B Matchmaking event, σε συνδιοργάνωση από τον ελληνικό κόμβο του Entreprise Europe Network Hellas, το Δίκτυο Πράξη, τον ΣΒΘΣΕ και τον ΣΘΕΒ.

Μέσω της ειδικής πλατφόρμας, εκθέτες και συμμετέχοντες δημιουργούν το προφίλ τους και μπορούν να κλείσουν συναντήσεις με επαγγελματίες, ερευνητές και επιστημονικούς φορείς της επιλογής τους. Όλες οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του διημέρου, ενώ οι διαδικτυακές συναντήσεις ολοκληρώνονται μία ημέρα μετά τη λήξη της διοργάνωσης στις 29 Μαρτίου 2026.

Το σύνολο των παράλληλων δράσεων, για πρώτη φορά θα φιλοξενηθεί σε πέντε διαφορετικά σημεία της πόλης. Συγκεκριμένα:

Πάρκο Καινοτομίας JOIST, Βαλτετσίου & Τριπόλεως

JOIST Innovation Space Larissa, 1η Πάροδος Φιλλελήνων 3

Μύλος του Παπά, Γεωργιάδου 5

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Χώρος Πολιτισμού, Οικονόμου Εξ Οικονόμων 22

Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, Ιουστινιανού 42

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον ΣΕΒ, τον ΕΒΕΘ και το Επιμελητήριο Λάρισας. Χορηγοί της διοργάνωσης είναι EXUS AI Labs και η εταιρεία Hack The Box.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους εκθέτες και τα προνόμια συμμετοχής στο Innovent Forum, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα.