Χάρηκαν τη γοητεία του βουνού και των γεύσεων

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 στο Ομόλιο η 4η συνάντηση στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Βουνού, με έναν μοναδικό περίπατο στις παρυφές του Κισσάβου, γεμάτο φύση, ιστορία και τοπικές γεύσεις.

Η δράση διοργανώθηκε από τον Δήμο Αγιάς , τον Δασικό Συνεταιρισμό Ομολίου, , τον Μορφωτικό Σύλλογο Ομολίου, το τμήμα Συνοδοί βουνού ΣΑΕΚ Δήμητρα και το Δίκτυο Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Βιώσιμης Ανάπτυξης Δέλτα Πηνειού – Τεμπών, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Δύο ξεχωριστές διαδρομές στον Κίσσαβο

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο ιδιαίτερες διαδρομές:

1. «Στα Βήματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Κίσσαβο»

Πεζοπορία στον Κίσσαβο, ακολουθώντας το μονοπάτι που, σύμφωνα με την παράδοση, διέσχισε ο Μέγας Αλέξανδρος. Μια εμπειρία που συνδύασε τη φυσική άσκηση με την ιστορική αναδρομή.

2. «Ανακαλύψτε τον Κίσσαβο! – Περίπατος Μαρίνου Αντύπα»

Ένας περίπατος γνωριμίας με την ιστορία, τη φύση και τον πολιτισμό, που ανέδειξε τη δύναμη του λόγου και της μουσικής μέσα σε ένα τοπίο απαράμιλλης ομορφιάς.

Ευχαριστίες και συνεργασίες

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στη Δασάρχη Λάρισας κα Νατάσα Μπάκαβου για την παρουσία της και την άριστη συνεργασία με τον Δασικό Συνεταιρισμό Ομολίου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υλοποίηση ενός έργου υψίστης σημασίας για την τοπική κοινωνία: τη δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας.

Θερμές ευχαριστίες στους παραγωγούς χαμομηλιού Ομολίου για την προσφορά τους στη διοργάνωση, τους κ.κ. Θανάση Ολύμπιο, Δημήτρη Μυλωνά και Γιάννη Σαρακατσιάνο, καθώς και ιδιαίτερα συγχαρητήρια στον κ. Γιάννη Σαρακατσιάνο για την παραγωγή του εξαιρετικού βιολογικού προϊόντος BOTANICAL – Κρύο Τσάι με χαμομήλι, τσάι βουνού, λεβάντα και κρόκο Κοζάνης.

Ευχαριστούμε επίσης τους εξαίρετους χορωδούς που, με τη συνοδεία φλογέρας, έδωσαν έναν αυθεντικά «βουκολικό» τόνο στον περίπατο, ξυπνώντας μνήμες άλλων εποχών: τους κ.κ. Νίκο και Καίτη Νίκου, Νικο και Ευμορφία Γρηγορούλη, Γιώργο και Θωμαή Αργυροπούλου

Ένα ζωντανό βουνό, μια ζωντανή κοινότητα

Τέλος, ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες – οδηγούς, πεζοπόρους, ορειβάτες, φίλους και λάτρεις του βουνού – που γέμισαν τον Κίσσαβο με ζωντάνια, ήχους και τραγούδια, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά σχέση του ανθρώπου με το βουνό.