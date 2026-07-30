Χειροπέδες για κατοχή κάνναβης σε Λάρισα και Τύρναβο

Συνελήφθη, χθες (29-07-2026) το πρωί στον Τύρναβο, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, 30χρονος ημεδαπός, διότι σε γενόμενο έλεγχο κατελήφθη να κατέχει μία νάιλον συσκευασία με κάνναβη, βάρους -3,5- γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.

Επίσης συνελήφθη, χθες (29-07-2026) το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, ανήλικος ημεδαπός, διότι κατελήφθη να κατέχει μία χάρτινη συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους -1,8- γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.