Χειροπέδες σε ανήλικο στη Λάρισα για κλοπή μοτοσικλέτας – Αναζητούνται δύο συνεργοί του

Συνελήφθη, σήμερα τις μεταμεσονύκτιες ώρες στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, ανήλικος, για κλοπή τροχοφόρου.

Επιπλέον, αναζητούνται δύο άγνωστοι, μέχρι στιγμής, συνεργοί του, για το ίδιο αδίκημα.

Ειδικότερα, λίγο νωρίτερα, ο συλληφθείς από κοινού με τους δύο συνεργούς του, αφαίρεσαν από τον αύλειο χώρο πολυκατοικίας της πόλης, δίκυκλη μοτοσικλέτα, ιδιοκτησίας ενός 49χρονου.

Στη συνέχεια, απέκρυψαν το αφαιρεθέν όχημα σε άλλο σημείο της πόλης. Η προαναφερόμενη δίκυκλη μοτοσικλέτα εντοπίστηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο δικαιούχο της, ενώ επιπλέον, όπως προέκυψε, ο ανήλικος δεν είχε εφοδιαστεί με Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, ως όφειλε.