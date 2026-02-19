Χειροπέδες σε τρεις νεαρούς για κατοχή κάνναβης

Σε τρεις συλλήψεις νεαρών για κατοχή ναρκωτικών προχώρησε η Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Λάρισας.

Αναλυτικά:

“Συνελήφθησαν, χθες (18-02-2026) το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, -3- ημεδαποί (ηλικίας 19, 18 και 19 ετών), για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και επιπλέον, ο ένας και για απείθεια.

Ειδικότερα, κατά την προσέγγιση των αστυνομικών για έλεγχο, ο ένας 19χρονος τράπηκε σε φυγή, απορρίπτοντας ταυτόχρονα ένα πακέτο τσιγάρων που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -0,8- γραμμαρίων, ωστόσο ακινητοποιήθηκε.

Επιπλέον, στον χώρο που καθόντουσαν, βρέθηκε μία νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους -10,4- γραμμαρίων”.

Οι προαναφερόμενες ποσότητες κάνναβης κατασχέθηκαν.”