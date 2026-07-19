Χειροπέδες σε υπεύθυνο καταστήματος στην Αγιά – Αναζητείται ακόμη ένας

Συνελήφθη, σήμερα (19-07-2026) τις μεταμεσονύκτιες ώρες στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάς Λάρισας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς, ημεδαπός άνδρας, διότι κατελήφθη να λειτουργεί, ως προσωρινά υπεύθυνος, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με νόμιμο εκπρόσωπο άλλον ημεδαπό άνδρα που αναζητείται, και να έχει επιτρέψει τη λειτουργία ζωντανής ορχήστρας με μουσικά όργανα, συνδεδεμένα με ενισχυτή και ηχεία, με αναπαραγόμενη μουσική σε ένταση πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, διαταράσσοντας έτσι την κοινή ησυχία των περίοικων, ενώ επιπλέον στερούνταν άδειας παράτασης χρήσης μουσικής.

Κατασχέθηκε ένας ενισχυτής- μείκτης μουσικής.