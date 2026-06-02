Χειροπέδες σε 19χρονο για επικίνδυνη οδήγηση – Συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα της Τροχαίας Λάρισας

Συνελήφθη, χθες (01-06-2026) το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Λάρισας, 19χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Λάρισας εντόπισαν δίκυκλη μοτοσικλέτα, χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας, στην οποία επέβαιναν ο 19χρονος και ένα ακόμη άτομο και σε σήμα στάσης τους για επικείμενο έλεγχο ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα.

Στη συνέχεια, ο οδηγός ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα προκειμένου να προσπεράσει προπορευόμενα οχήματα, συγκρούστηκε με υπηρεσιακή δίκυκλη μοτοσικλέτα του Τμήματος Τροχαίας Λάρισας και ακινητοποιήθηκε.