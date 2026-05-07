Χειροπέδες σε 28χρονο στη Λάρισα – Έστησε υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης στο σπίτι του

Σε εργαστήριο κάνναβης είχε μετατρέψει δωμάτιο του σπιτιού του ένας 28χρονος στη Λάρισα, ο οποίος και συνελήφθη από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών.

Αναλυτικά:

Συνελήφθη, χθες Τετάρτη το απόγευμα στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας 28χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ο προαναφερόμενος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και στην κατοχή καθώς και σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -906,2- γραμμαρίων,

μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, βάρους -0,8- γραμμαρίων,

-1- μεταλλικός τρίφτης κάνναβης,

-1- αναδιπλούμενο μαχαίρι, τύπου «πεταλούδα»,

-1- απομιμητικό πιστόλι αεροβόλο μαζί με 20 αμπούλες και ένα μεταλλικό κυτίο με σφαιρίδια,

-1- κινητό τηλέφωνο,

το χρηματικό ποσό των 280 ευρώ, ενώ

σε ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο, εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένη υδροπονική καλλιέργεια αποτελούμενη από επτά λάμπες, ανακλαστικό ύφασμα, τρεις πλαστικούς ροοστάτες ρεύματος και υγρό λίπασμα, καθώς και

αυτοσχέδιο ξηραντήριο με φούντα και κλώνους κάνναβης βάρους -281- γραμμαρίων, -3- γλάστρες με κορμούς δενδρυλλίων μετά από συγκομιδή και -1- ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.