Χειροπέδες σε 29χρονο για κατοχή κάνναβης

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, 29χρονος, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, χθες το απόγευμα, ο ανωτέρω εντοπίστηκε και στην κατοχή του καθώς και σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

· ένα τσιγάρο με μικροποσότητα μείγματος κάνναβης και καπνού,

· μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 35,5 γραμμαρίων και

ένα πλαστικό κουτί με ποσότητα κοκαΐνης, βάρους 0,2 γραμμαρίων.