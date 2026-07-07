Χειροπέδες σε 36χρονο για βιντεοσκόπηση δίκης με το κινητό

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι στη Λάρισα, 36χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα, ο 36χρονος ευρισκόμενος σε αίθουσα δικαστηρίου όπου διεξαγόταν δίκη, κατελήφθη από αστυνομικό της Δικαστικής Αστυνομίας Λάρισας, να προβαίνει στη λήψη βίντεο με το κινητό του τηλέφωνο, καταγράφοντας τους χώρους της αίθουσας και τα πρόσωπα εντός αυτής.

Το κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκε.