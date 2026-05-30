Χειροπέδες σε 39χρονο στη Λάρισα για κατοχή ναρκωτικών και όπλων

Συνελήφθη, χθες το πρωί στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας 39χρονος, για παραβάσεις των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Ειδικότερα, σε υπόγειο χώρο καταστήματός του καθώς και στην οικία του, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν μια χάρτινη συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 1,2 γραμμαρίων, 1 κυνηγετικό όπλο, η άδεια κατοχής του οποίου είχε λήξει και 1 πιστόλι κρότου-αερίου με τον γεμιστήρα του.