Χειροπέδες σε 59χρονο που οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης – Στην κατοχή του βρέθηκε καραμπίνα

Συνελήφθη, σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας, 59χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της νομοθεσίας περί όπλων (παραβίαση όρων ασφαλούς φύλαξης).

Ειδικότερα, ο προαναφερόμενος οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ενώ, όπως προέκυψε, βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Επιπλέον, στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκε, εκτός θήκης, ένα κυνηγετικό όπλο (καραμπίνα), ιδιοκτησίας του, και έξι φυσίγγια, τα οποία κατασχέθηκαν.