“Χειρόφρενο” για 24 ώρες από τους οδηγούς ταξί στη Λάρισα

Το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Νομού Λάρισας ανακοινώνει τη συμμετοχή του στην πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, από τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο, στα πλαίσια των κινητοποιήσεων που εξήγγειλε η ΠΟΕΙΑΤΑ και ως αντίδραση σε μια σειρά κυβερνητικών επιλογών που δημιουργούν σοβαρά και σωρευτικά προβλήματα στη βιωσιμότητα του κλάδου των ΤΑΞΙ.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ

Η υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στα ΤΑΞΙ από 1/1/2026, ξεκινώντας από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως απομονωμένο μέτρο.

Η εφαρμογή του στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, όπου συγκεντρώνεται ο κύριος όγκος του μεταφορικού έργου, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για γενίκευσή του σε ολόκληρη την Ελλάδα στο άμεσο μέλλον, με καταστροφικές συνέπειες και για τους αυτοαπασχολούμενους οδηγους ταξί της περιφέρειας.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ

Το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Νομού Λάρισας ξεκαθαρίζει ότι δεν αντιτίθεται στην ηλεκτροκίνηση, αλλά στην υποχρεωτική και βεβιασμένη επιβολή της, χωρίς επαρκείς υποδομές φόρτισης, χωρίς πρόβλεψη για τις ανάγκες επαγγελματικής χρήσης και χωρίς ουσιαστική οικονομική στήριξη.

Για τον λόγο αυτό απαιτούμε τη μετάθεση της υποχρεωτικής μετάβασης μετά το 2035, ώστε να υπάρξει επαρκής χρόνος προσαρμογής, ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών και παροχή ουσιαστικών κινήτρων.

ΕΡΑΝΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ

Το Σωματείο εκφράζει έντονη ανησυχία για τις διαρροές σχετικά με ερανιστικό νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει ρυθμίσεις που ευνοούν ΙΧ και ΙΧ–VAN, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και υπονόμευσης του μεταφορικού έργου των ΤΑΞΙ.

Σε συνδυασμό με την ανεπαρκή αντιμετώπιση της υποκλοπής έργου και την αυξημένη φορολογική επιβάρυνση, διαμορφώνεται ένα περιβάλλον που απειλεί άμεσα τη βιωσιμότητα των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών του κλάδου.

Το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Νομού Λάρισας ζητά:

*Μετάθεση της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης μετά το 2035, με σαφές μεταβατικό πλαίσιο

*Δημόσιο σχέδιο ανάπτυξης υποδομών φόρτισης ειδικά για ΤΑΞΙ

*Ουσιαστικά και μόνιμα οικονομικά κίνητρα για την ανανέωση στόλου

*Απόσυρση ρυθμίσεων που υπονομεύουν το μεταφορικό έργο των ΤΑΞΙ

*Κατάργηση του Ν.5073/2023 (Νόμος Χατζηδάκη) που επιβαρύνει άδικα τους αυτοαπασχολούμενους

*Θέσπιση αφορολόγητου ορίου για τους αυτοαπασχολούμενους, αντίστοιχου με αυτό των μισθωτών

*Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα

*Πάταξη της υποκλοπής μεταφορικού έργου και ουσιαστικούς ελέγχους

Στα πλαίσια απεργιακής κινητοποίησης, αντιπροσωπεία του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Νομού Λάρισας θα μεταβεί στην Αθήνα, συμμετέχοντας μαζί με συναδέλφους από όλη τη χώρα στη μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Σκοπός της παρουσίας μας είναι η άμεση συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη, προκειμένου να τεθούν με σαφήνεια και τεκμηρίωση τα αιτήματα του κλάδου και να καταστεί απολύτως ξεκάθαρο ότι οι επαγγελματίες οδηγοί ΤΑΞΙ δεν αποδέχονται αποφάσεις που λαμβάνονται χωρίς διάλογο και χωρίς σεβασμό στις ανάγκες του κλάδου.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά επείγοντα περιστατικά υγείας, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Σωματείου.

Το Σωματείο μας δηλώνει ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για ένα δίκαιο, βιώσιμο και θεσμικά κατοχυρωμένο πλαίσιο λειτουργίας του ΤΑΞΙ σε όλη τη χώρα.