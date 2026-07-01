Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2026

Για την ανανέωση και την έκδοση νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης η 1η – 07- 2026 και λήξης η 30η -11- 2026.

Τα Άτομα με Αναπηρίες που δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης θα προσκομίζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας, που εδρεύουν εντός των ορίων των εκάστοτε Π.Ε. τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 14566/ 25-06-2026 (ΑΔΑ: ΡΛΒ646ΝΛ2Α-ΞΘΨ) του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας /Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Στα ΚΕΠ του Δήμου Λαρισαίων έχει ξεκινήσει ήδη η υποβολή των αιτήσεων και η παραλαβή των Δελτίων μετακίνησης από τους δικαιούχους.

Το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού για τη συγκεκριμένη διαδικασία καθορίζεται ως εξής:

09:00 – 17:00 στο κεντρικό ΚΕΠ (Μεγ. Αλεξάνδρου 16) από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 13:30 στα υπόλοιπα ΚΕΠ του Δήμου Λαρισαίων από Δευτέρα έως Παρασκευή

Το ωράριο τίθεται για λόγους εύρυθμης λειτουργίας, αποφυγής του συνωστισμού και ομαλής εξυπηρέτησης όλων των προσερχομένων στο ΚΕΠ εν μέσω της θερινής περιόδου.