Χορήγηση υποτροφιών εκπαιδευτικών φορέων προσφέρει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετέχει και φέτος στον διαχρονικό θεσμό των εκπαιδευτικών φορέων Mediterranean College Αθήνας, Γλυφάδας και Θεσσαλονίκης και το ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ, Αθήνας, Πειραιά, Γλυφάδας, Θεσσαλονίκης στον θεσμό «Υποτροφίες στις Περιφέρειες».

Τέτοιες ενέργειες Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης ενισχύουν το δικαίωμα των νέων της χώρας μας για εκπαίδευση αφήνοντας θετικό και ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν θα μπορούσε να απέχει από μία προσπάθεια που βασικό στόχο έχει την ικανοποίηση της ανάγκης για σπουδές των νέων ανθρώπων. Πεποίθησή μας είναι πως μπορούμε τελικά, δουλεύοντας όλοι μαζί, να εμφυσήσουμε στους νέους μας, ελπίδα και όραμα για το επαγγελματικό μέλλον που ονειρεύονται.

Οι 9 υποτροφίες που έχει στη διάθεσή της η Περιφέρεια Θεσσαλίας για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, αφορούν όλους τους νέους της Περιφέρειας για οποιαδήποτε ειδικότητα/πρόγραμμα σπουδών ενδιαφέρονται από τις ειδικότητες και τα προγράμματα σπουδών που παρέχονται.

1. Mediterranean College: Τέσσερις (4) υποτροφίες διδάκτρων για το α’ έτος σπουδών στα προγράμματα Bachelor του Mediterranean College, σε πρόγραμμα επιλογής των δικαιούχων

2. ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Τέσσερις (4) ετήσιες υποτροφίες στο ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ, σε ειδικότητα επιλογής των δικαιούχων και μία (1) πλήρης υποτροφία διδάκτρων

Όλη η προκήρυξη, οι σχετικές πληροφορίες και η αίτηση συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπάρχουν αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr (στην αρχική σελίδα Ενημέρωση – Ανακοινώσεις).

Για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούνε να επικοινωνούν στο τμήμα Δια Βίου Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τον κο Μιχάλη Σακελάρη ηλεκτρονικά (m.sakelaris@thessaly.gov.gr) και στο τηλέφωνο 2413 506381.

Οι αιτήσεις από όλη τη Θεσσαλία θα γίνονται δεκτές στην ηλεκτρονική Δ/νση (m.sakelaris@thessaly.gov.gr) από την Πέμπτη 30 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026