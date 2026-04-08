«Χορδές Κατάνυξης – Από το Πάθος στην Ανάσταση»: Μια μυσταγωγική συναυλία για τη Μεγάλη Εβδομάδα στη Ραψάνη

Η «Camerata» Ορχήστρα Εγχόρδων Ω. Φ. Νάκας σε συνεργασία με την Δημοτική Βιβλιοθήκη Ραψάνης του Δ.Τεμπών και τον Σύλλογο Γυναικών Ραψάνης εντυπωσίασαν & μάγεψαν το κοινό στη συναυλία που εδωσαν με Θέμα: «Χορδές Κατάνυξης – Από το Πάθος στην Ανάσταση» στην εσωτερική αίθουσα του Μουσείου Οίνου και Αμπέλου Ραψάνης i.

Η Camerata Nakas σε μια μυσταγωγική συναυλία για τη Μεγάλη Εβδομάδα ,ηταν απλά εξαιρετική απο κάθε άποψη. Το Σύνολο Εγχόρδων Camerata Nakas του Ωδείου Φίλιππος Νάκας Θεσσαλονίκης, στο οποίο συμπράττουν καθηγητές και σπουδαστές του Ωδείου, προτείνε μία ακρόαση που υπερβαίνε τα όρια της τυπικής συναυλίας, με τίτλο «Χορδές Κατάνυξης – Από το Πάθος στην Ανάσταση».

Η συναυλία ακολούθησε το οδοιπορικό της Μεγάλης Εβδομάδας, από τη θριαμβευτική Είσοδο στα Ιεροσόλυμα έως το φως της Ανάστασης. Οι εμβληματικοί ύμνοι των ημερών («Ιδού ο Νυμφίος», «Τον Νυμφώνα Σου», «Η Ζωή εν Τάφω») γίνονται ο συνδετικός κρίκος για έργα των J.S. Bach, J. Sibelius, E. Elgar, L. Janáček, M. Reger , Α. Ευαγγελάτου, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο που αντανακλά τη μετάνοια, τη θυσία και τελικά, την ελπίδα

.Συντελεστές: «Camerata» Ορχήστρα Εγχόρδων Ω. Φ. Νάκας, Μουσική Επιμέλεια -Διεύθυνση η εξαίρετη Παρασκευή Καραγιάννη ,που με την μουσική της παιδείας μας εντυπωσίασε καθώς και με την όλη Επιμέλεια της συναυλίας. Βιολιά: Παρασκευή Καραγιάννη, Φοίβος Κωτσάκης-Νικολαΐδης, Ιωάννα Αγγελίδου, Εύη Παναγιωτίδου, Ναταλία Κουγιουμτζή, Σοφία Κουπίδου, Άννα Δομπούλα, Νικολέτα Δόμβρου, Ευθύμης Κωστούρος- Κατσιγιάννης. Βιόλες: Ηλέκτρα Ηλιάδου, Βικτώρια Χαριτίδου Βιολοντσέλα: Άννα Τζήμα, Γαρυφαλλιά Αναστασιάδου, Αντώνης Στύκας Φλάουτο: Κυβέλη Ματθαιουδάκη

Απαγγελία ύμνων: Ιωάννης Δόμβρος.

Ευχαριστούμε πολυ για την συναυλία αυτή που τείνει να γίνει θεσμός,όλα τα παιδιά και τον αφηγητή, και φυσικά την αγαπημένη μας Παρασκευή Καραγιάννη, που μας τιμάει πάντα με την παρουσία της και τις εξαιρετικές συναυλίες της.