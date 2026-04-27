Χορωδίες από όλη την Ελλάδα ένωσαν τις φωνές τους στη 16η Συνάντηση στο Συκούριο

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή κόσμου πραγματοποιήθηκε η 16η Συνάντηση Χορωδιών στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Συκουρίου, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική και τον πολιτισμό.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Μανώλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Ισότητας και Πολιτισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Βασίλης Σίμος, η εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης κα Χριστίνα Κοντογιάννη, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μιχάλης Λίταινας, ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Γκατζόγιας, η επικεφαλής της παράταξης ΛΑ.ΣΥ. Τεμπών κα Μαρία Κωστή, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Συκουρίου κ. Μιχάλης Γκουντής, η πρώην Πρόεδρος της Κοινότητας Συκουρίου κα Μαργαρίτα Παπαζαχαρία, καθώς και πρόεδροι φορέων και συλλόγων και πλήθος κόσμου που γέμισε τον χώρο.

Πριν την έναρξη της εκδήλωσης, χαιρετισμό απηύθυνε η Πρόεδρος του Μουσικού Συλλόγου Περιοχής Συκουρίου κα Λαμπρινή Παπάζογλου – Μακρή, καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες και αναδεικνύοντας τη σημασία της διοργάνωσης για την τοπική κοινωνία.

Την παρουσίαση του προγράμματος είχε η κα Δέσποινα Πασαπόρτη, η οποία με άρτιο τρόπο καθοδήγησε το κοινό σε ένα όμορφο μουσικό ταξίδι.

Στη συνέχεια, χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αντιπεριφερειάρχης και ο Δήμαρχος, τονίζοντας τη σημασία της πολιτιστικής έκφρασης και της συνεργασίας.

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Η μουσική αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας και πολιτισμού. Τέτοιες εκδηλώσεις ενισχύουν τη συλλογικότητα, προάγουν την πολιτιστική μας ταυτότητα και δίνουν βήμα στη δημιουργικότητα. Ως Δημοτική Αρχή, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις πρωτοβουλίες που ενώνουν τους ανθρώπους και αναδεικνύουν τη μουσική μας κουλτούρα και την πολιτισμική μας δημιουργία.»

Στη φετινή συνάντηση συμμετείχαν η Χορωδία «ΟΚΤΑΒΑ» του Μουσικού Συλλόγου Σπετσών, η Μικτή Χορωδία Εκπαιδευτικών Νομού Μαγνησίας και η Δημοτική Χορωδία Τρικάλων, οι οποίες μαζί με την Μικτή Χορωδία του Μουσικού Συλλόγου Περιοχής Συκουρίου παρουσίασαν ένα εξαιρετικό πρόγραμμα με τραγούδια Ελλήνων στιχουργών, χαρίζοντας στο κοινό μοναδικές μουσικές στιγμές.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε θερμό χειροκρότημα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική του θεσμού και τη σημασία του πολιτισμού στην τοπική κοινωνία.