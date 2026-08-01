Χρήστος Καπετάνος: «Δίκαιη λύση για όλους τους ιδιοκτήτες της Αλεξανδρινής»

Την ανάγκη να δοθεί οριστική και δίκαιη λύση στο πολύχρονο ιδιοκτησιακό ζήτημα της Αλεξανδρινής του Δήμου Αγιάς ανέδειξε ο βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Καπετάνος, κατά τη συνάντηση που πραγματοποίησε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας με τη Γενική Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, Αντιγόνη Γιαννακάκη μαζί με την βουλευτή Λάρισας του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Κατοίκων Αλεξανδρινής Ευάγγελο Κρεμαστά και αντιπροσωπεία κατοίκων, οι οποίοι παρουσίασαν αναλυτικά το ιστορικό της υπόθεσης και την ανάγκη να αποκατασταθεί μια διαχρονική αδικία.

Κατά τη συζήτηση επισημάνθηκε ότι περισσότεροι από σαράντα δικαιούχοι έχουν ήδη λάβει τα παραχωρητήριά τους από το Ελληνικό Δημόσιο. Ωστόσο, εκατοντάδες ακόμη ιδιοκτήτες, οι οποίοι διαθέτουν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας και είχαν τις ίδιες ουσιαστικές προϋποθέσεις, έμειναν εκτός της διαδικασίας εξαιτίας μεταβολής του νομοθετικού πλαισίου. Οι δύο βουλευτές του νομού Λάρισας ζήτησαν να εξεταστεί μια δίκαιη νομοθετική ρύθμιση, ώστε να αντιμετωπιστούν ισότιμα όλοι οι πολίτες και να κλείσει οριστικά μια εκκρεμότητα που ταλαιπωρεί την περιοχή εδώ και δεκαετίες.

Η Γενική Γραμματέας αντιμετώπισε με κατανόηση την τεκμηριωμένη παρουσίαση του θέματος και συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση στα τέλη Αυγούστου, με στόχο την περαιτέρω επεξεργασία των προτεινόμενων λύσεων.

Παράλληλα, ο Χρήστος Καπετάνος έχει ήδη ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, προκειμένου να τον ενημερώσει για το αίτημα των κατοίκων και να επιδιώξει την απαιτούμενη πολιτική λύση.

Μετά τη συνάντηση, ο Χρήστος Καπετάνος δήλωσε:

«Η Αλεξανδρινή δεν ζητά καμία προνομιακή μεταχείριση.

Ζητά ισονομία και δικαιοσύνη. Δεν μπορεί εκατοντάδες συμπολίτες μας, που διαθέτουν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας, να βρίσκονται σε διαφορετική θέση επειδή στο μεταξύ άλλαξε ο νόμος.

Ως πρωτοεκλεγμένος βουλευτής του νομού Λάρισας, θεωρώ υποχρέωσή μου να εξαντλήσω κάθε θεσμική δυνατότητα, σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ώστε να δοθεί μια οριστική, δίκαιη και βιώσιμη λύση.

Είμαι αποφασισμένος να προχωρήσω μέχρι το τέλος αυτής της προσπάθειας, γιατί οι κάτοικοι της Αλεξανδρινής αξίζουν ασφάλεια δικαίου και ίση αντιμετώπιση από την Πολιτεία.»