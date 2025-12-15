Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στον Δήμο Αγιάς

Συνεχίζονται οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Αγιάς με την τρίτη κατά σειρά εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για το 2ο Santa Fun Run και το Zumba Christmas Edition που θα πραγματοποιηθούν στην κεντρική πλατεία της Αγιάς (πλατεία Ελευθερίας) και διοργανώνονται από το Δήμο Αγιάς, την Κοινότητα Αγιάς και το Σύλλογο Δρομέων Υγείας Αγιάς.

Πιο συγκεκριμένα στις 11 το πρωί της Κυριακής, όλοι οι δημότες καλούνται να φορέσουν ένα κόκκινο σκουφί και να περιηγηθούν στους δρόμους της Αγιάς, τρέχοντας ή περπατώντας.

Στις 12 μικροί και μεγάλοι χορεύουν σε εορταστικούς ρυθμούς Zumba ανεβάζοντας το κέφι και τη διάθεση ενόψει των Χριστουγέννων.