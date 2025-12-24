Χριστουγεννιάτικες μελωδίες, κάλαντα και ευχές γέμισε το Δημαρχείο

Με γιορτινές μελωδίες γέμισε και σήμερα, Παραμονή Χριστουγέννων το Δημαρχείο Λάρισας, με τα παραδοσιακά κάλαντα και χριστουγεννιάτικα τραγούδια να μεταφέρουν μηνύματα χαράς, αισιοδοξίας και ενότητας.

Παρουσία στελεχών και υπαλλήλων του Δήμου Λαρισαίων, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του ΔΩΛ έβαλε την τελευταία “πινελιά” στην υποδοχή φορέων, σχολείων, συλλόγων, αλλά και απλών πολιτών, που σήμερα αλλά και όλες τις προηγούμενες ημέρες έσπευσαν για να τραγουδήσουν και να ανταλλάξουν γιορτινές ευχές με τον Δήμαρχο Λαρισαίων, κ. Θανάση Μαμάκο, τους Αντιδημάρχους και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εκτός από τη Φιλαρμονική του ΔΩΛ, σήμερα, κάλαντα έψαλαν η μπάντα της 1ης Στρατιάς, η μπάντα της 110 Πτέρυγας Μάχης, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού-Τοπικό Τμήμα Λάρισας, αλλά και η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ενορίας Αγίου Γεωργίου.

Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, στο Δημαρχείο της Λάρισας έχουν έρθει για κάλαντα και ευχές φορείς, σχολεία και σύλλογοι, όπως το 19ο Δημοτικό Σχολείο, το ΚΔΗΦ ΑμεΑ “Θέληση ζωής” και το ΚΔΑΠ ΑμεΑ «Ευζην”, το ΚΔΑΠ ΑμεΑ και το ΚΔΗΦ “Γυάλινος Κόσμος”, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παλλινοστούντων «Ο Πόντος», ο Σύλλογος Αυτισμού Λάρισας και το Οικοτροφείο “Ελευθερία”, η χορωδία του Πολιτιστικού Κέντρου ΔΕΗ, η Στ΄τάξη των Εκπαιδευτηρίων Ράπτου, το 7ο Γυμνάσιο και το Μουσικό Λύκειο.

«Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της αγάπης και της ελπίδας. Είναι η στιγμή που στρεφόμαστε στον άνθρωπο, στην οικογένεια, στον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη. Εύχομαι αυτές οι άγιες ημέρες να γεμίσουν τα σπίτια με ζεστασιά, τις καρδιές με γαλήνη και όλους μας με δύναμη και πίστη», ευχήθηκε ο Δήμαρχος Λαρισαίων.

Να σημειωθεί ότι ο κ. Μαμάκος αντάλλαξε ευχές για τα Χριστούγεννα με υπαλλήλους, στελέχη του Δήμου Λαρισαίων, με πολίτες που επισκέφθηκαν το Δημαρχείο. Νωρίς το πρωί, συνοδευόμενος από τους Αντιδημάρχους, επισκέφθηκε τη λαϊκή αγορά της Τετάρτης (Τ.Τσιόγκα), όπου είχε την ευκαιρία να μιλήσει και να ανταλλάξει ευχές με παραγωγούς, εμπόρους, αλλά και πολίτες, ενώ αργότερα το μεσημέρι, πάλι μαζί με Αντιδημάρχους και δημοτικούς συμβούλους πραγματοποίησε την καθιερωμένη βόλτα στην αγορά της Λάρισας.