Χριστουγεννιάτικη γιορτή με βλάχικα έθιμα στο Δημοτικό Σχολείο Καλοχωρίου

Με ιδιαίτερη επιτυχία και σε ζεστό, εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη γιορτή με θέμα τα βλάχικα χριστουγεννιάτικα έθιμα, στο Δημοτικό Σχολείο Καλοχωρίου, παρουσία πλήθους γονέων των μαθητών, κατοίκων της περιοχής και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Μιχάλης Λίταιναςκαι οΠρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλοχωρίου, κ. Γιώργος Σαΐτης, οι οποίοι συνεχάρησαν μαθητές, εκπαιδευτικούς και διοργανωτές για την πρωτοβουλία και την άρτια οργάνωση της γιορτής.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου Καλοχωρίου, κα Ευαγγελία Λίταινα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχημένη διεξαγωγή της.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στη συμμετοχή του συνταξιούχου δημοσιογράφου κ. Παύλου Λάλου, ο οποίος ανέλυσε τη θεματολογία της γιορτής με τίτλο «Τα βλάχικα έθιμα του Δωδεκαημέρου», φωτίζοντας σημαντικές πτυχές της λαϊκής παράδοσης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης ανέφερε:

«Τέτοιες δράσεις αναδεικνύουν τον πλούτο της παράδοσής μας και ενισχύουν τη σύνδεση των παιδιών με την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου μας. Συγχαρητήρια στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς, στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και σε όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση αυτής της όμορφης γιορτής. Ο Δήμος Τεμπών θα συνεχίσει να στηρίζει αντίστοιχες πρωτοβουλίες που ενώνουν την τοπική κοινωνία.»

Στο τέλος της εκδήλωσης προσφέρθηκαν γλυκίσματα, προσφορά του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου Καλοχωρίου, καθώς και του Δήμου Τεμπών. Παράλληλα, διανεμήθηκε δωρεάν το βιβλίο του κ. Παύλου Λάλου «Μικρά Άπαντα (Ανθολογία ποιητική), η έκδοση του οποίου χρηματοδοτήθηκε από τον επιχειρηματία κ. Ελευθέριο Σαΐτη, ολοκληρώνοντας τη γιορτή με χαμόγελα και εορταστική διάθεση.