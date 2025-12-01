Χριστουγεννιάτικη δράση από το Ενοριακό Συσσίτιο των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων

Ενόψει της εορτής των Χριστουγέννων και του Αγίου Δωδεκαημέρου, η Ενορία των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων της πόλης, με την ευχή της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, προχωρά στη συγκέντρωση τροφίμων για τη δημιουργία «Δεμάτων Αγάπης», που θα διανεμηθούν σε δεκάδες οικογένειες που δοκιμάζονται από την ανεργία και τη φτώχεια.

Η προσφορά κάθε ενορίτη και συμπολίτη είναι πολύτιμη. Ιδιαίτερη ανάγκη υπάρχει για τα εξής είδη: κρέας, λάδι, ζυμαρικά, ρύζι, τοματοπολτός, γάλα μακράς διαρκείας, φυτίνη, καθώς και άλλα βασικά αγαθά.

Παράλληλα, το Ενοριακό Συσσίτιο των Αγίων Σαράντα, για μια ακόμη χρονιά, θα στρώσει γιορτινό τραπέζι για τους πολλούς σιτιζόμενους αδελφούς μας τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων, προσφέροντάς τους ένα καλομαγειρεμένο και ζεστό γεύμα, με αγάπη και αξιοπρέπεια, όπως αρμόζει στο πνεύμα των ημερών.

Όποιος επιθυμεί να στηρίξει την προσπάθεια, μπορεί να προσέρχεται καθημερινά στους χώρους του συσσιτίου (πλησίον του ναού) Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 8:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ., ή να επικοινωνεί κάθε πρωί με το γραφείο της ενορίας (2410-233446)για περισσότερες πληροφορίες.

Ας γίνουμε όλοι συνεργοί στο θαύμα της αγάπης, προσφέροντας από το περίσσευμα ή το υστέρημά μας, ώστε κανείς να μη μείνει μόνος ή νηστικός αυτή την ευλογημένη περίοδο.