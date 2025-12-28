Χριστουγεννιάτικη Παραμυθοχώρα και Mini Express Train στα Φάρσαλα

Η Χριστουγεννιάτικη Παραμυθοχώρα ανοίγει αύριο, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, στις 4 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου των Φαρσάλων, δίνοντας συνέχεια στο εορταστικό κλίμα με δράσεις αφιερωμένες κυρίως στα παιδιά και την οικογένεια.

Ο χώρος θα γεμίσει με φουσκωτά σπιτάκια, παιχνίδι και χαρούμενες φωνές, ενώ η μηχανή χιονιού θα δημιουργεί μια σκηνή βγαλμένη από χειμωνιάτικο παραμύθι.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν ποικίλες παιδικές δράσεις και εντυπωσιακά θεάματα δρόμου, που θα κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των επισκεπτών και θα δίνουν ζωντάνια σε κάθε σημείο της πλατείας.

Ξεχωριστή εμπειρία προσφέρει το ηλεκτροκίνητο Christmas Mini Express Train, το οποίο θα κινείται στους δρόμους της πόλης έως τις 10 το βράδυ, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε μια γιορτινή βόλτα.

Η αυριανή εκδήλωση που διεξάγεται από τον Δήμο Φαρσάλων αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος κόσμου, προσφέροντας εικόνες, στιγμές χαράς και μια ολοκληρωμένη χριστουγεννιάτικη εμπειρία που ενισχύει τον γιορτινό παλμό της πόλης.