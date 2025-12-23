Χριστουγεννιάτικη συναυλία της Φιλαρμονικής του Δήμου Τυρνάβου 

Χριστουγεννιάτικη συναυλία της Φιλαρμονικής Δήμου Τυρνάβου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025 στις 7:00μμ στο Δημοτικό Θέατρο Τυρνάβου.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα και τα μουσικά εργαστήρια του Συλλόγου Εκτελεστών θα παρουσιάσουν αγαπημένες μελωδίες δημιουργώντας ένα ξεχωριστό γιορτινό κλίμα.»

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, αντί εισιτηρίου θα συγκεντρωθούν στο φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου δώρα, παιχνίδια, βιβλία και γραφική ύλη, που θα προσφερθούν στα παιδιά ωφελούμενων οικογενειών, στο πλαίσιο της δράσης «Μαζί Χαρίζουμε Χαμόγελα» που οργανώνουν οι Κοινωνικές Δομές Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Τυρνάβου.

