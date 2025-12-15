Χριστουγεννιάτικο Καλάθι Αλληλεγγύης από τον Δήμο Ελασσόνας

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ελασσόνας προσφέρει φέτος στις οικογένειες – ωφελούμενες του Κοινωνικού Παντοπωλείου το Χριστουγεννιάτικο Καλάθι Αλληλεγγύης, με την ευγενική στήριξη επιχειρήσεων, σωματείων, υπηρεσιών και πολιτών.

Το Χριστουγεννιάτικο Καλάθι Αλληλεγγύης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ελασσόνας έχει ως στόχο την παροχή ουσιαστικής βοήθειας (είδη πρώτης ανάγκης) σε άπορους δημότες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που δεν διαθέτουν αγοραστική δύναμη και διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Στο πλαίσιο της στήριξης προς τους συνανθρώπους μας, θα πραγματοποιηθεί διανομή αγαθών στους ωφελούμενους την Τετάρτη 17/12/2025.

Οι ωφελούμενοι θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά για την ώρα προσέλευσής τους, ώστε η διανομή να γίνει με την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, τόσο για τους ανθρώπους του Κοινωνικού Παντοπωλείου όσο και για τους ωφελούμενους.

Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας, παρακαλούνται οι ωφελούμενοι να επικοινωνούν με το γραφείο του Κοινωνικού Παντοπωλείου και την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας, κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου – Σκρέτα, στα τηλέφωνα: 24930 25440 και 6945 591722 – 6971 875902.

Ευχόμαστε το «Χριστουγεννιάτικο Καλάθι Αλληλεγγύης» να αποτελέσει ένα δώρο αγάπης και ελπίδας για τις οικογένειες που το έχουν περισσότερο ανάγκη.