Χριστουγεννιάτικο Bazaar στο ΕΠΑΛ Τυρνάβου για το 2025

Πραγματοποιήθηκε και τη φετινή χρονιά με επιτυχία το Χριστουγεννιάτικο Bazaar του ΕΠΑΛ Τυρνάβου, μια εκδήλωση που αποτελεί πλέον θεσμό για το σχολείο. Μαθητές και μαθήτριες από τον τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος και τον τομέα Πληροφορικής πραγματοποίησαν εορταστική έκθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου, σε μια γιορτινή, χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Η φετινή εκδήλωση είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα και τα έσοδα θα διατεθούν σε συνανθρώπους του τόπου μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Συγκεκριμένα, μαθητές/τριες της ειδικότητας Γεωπονίας παρουσίασαν προϊόντα που παρασκεύασαν, στο πλαίσιο των εργαστηρίων τους, όπως λικέρ (ρόδι, κράνο, κυδώνι), γλυκό κουταλιού (περγαμόντο,πορτοκάλι, κυδώνι), μαρμελάδα (κυδώνι, πορτοκάλι), ελιές ξιδάτες, ξύδι βαλσάμικο, αρωματικά βότανα (αποξηραμένη ρίγανη, μελισσόχορτο, λαδανιά, τσάι του βουνού, φασκόμηλο), λεβάντα, κηραλοιφές (από σπαθόλαδο κι από χαμομηλόλαδο). Οι περισσότερες από τις πρώτες ύλες παρασκευής των προϊόντων παράγονται σε καλλιέργειες, που βρίσκονται στο χώρο του σχολείου.

Για την παρασκευή των προϊόντων αξιοποιήθηκαν κι εφαρμόστηκαν γνώσεις σχετικά με τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων, της επεξεργασίας και συντήρησή τους, του τρόπου συσκευασίας τους, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητά τους, καθώς και η εφαρμογή κριτηρίων υγιεινής και ασφάλειας. Υπεύθυνοι για την έκθεση, αλλά και την παραγωγή των προϊόντων ήταν οι μαθητές του τομέα Γεωπονίας και οι εκπαιδευτικοί: Γκανάτσιου Πρεσβεία, Τσιαούσογλου Ελένη και Μετσοβίτη Μαρία, ενώ τη δημιουργία των ετικετών για τα συσκευασμένα προϊόντα επιμελήθηκε ο εκπαιδευτικός Γιουρούκης Αργύρης.

Αντίστοιχα, οι μαθητές της ειδικότητας Πληροφορικής παρουσίασαν ένα εντυπωσιακό έργο, που συνδυάζει τη δημιουργικότητα και την τεχνολογία, αφού στο πλαίσιο των μαθημάτων, οι μαθητές σχεδίασαν και εκτύπωσαν 3D μοντέλα, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης. Το έργο τους αναδεικνύει επίσης τη σημασία της ενσωμάτωσης των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Υπεύθυνοι για την έκθεση και την κατασκευή των διακοσμητικών χριστουγεννιάτικων προϊόντων ήταν οι μαθητές του τομέα Πληροφορικής και ο εκπαιδευτικός Φλέγγας Γεώργιος.

Τέλος, στο πλαίσιο πρόσφατης δράσης – συνεργασίας του σχολείου με το «Make a wish» Ελλάδας, ομάδα μαθητών διέθεσε τα «Αστέρια των Ευχών», βοηθώντας έτσι με μια συμβολική δωρεά, ώστε να πραγματοποιηθούν κι άλλες ευχές παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Η Διεύθυνση, ο Σύλλογος Διδασκόντων, οι μαθητές και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ο ΕΠΑΛ Τυρνάβου, ενός υποστηρικτικού και συμπεριληπτικού σχολείου, αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας, εύχονται σε όλους, καλές γιορτές με υγεία!