“Χριστούγεννα με τον Σκρουτζ” στον Τύρναβο

Μια μαγική, χριστουγεννιάτικη ιστορία για το αληθινό πνεύμα των γιορτών. Μια ιστορία για όλη την οικογένεια, γεμάτη χορό και μουσική!

Ο ήρωες του Ντίκενς ζωντανεύουν με την αφήγηση του ηθοποιού Βασίλη Καρμίρη… και καθώς οι ιστορία εξελίσσεται αλληλοεπιδρά με μαθητές της κιθάρας και του χορού.

Μελωδίες και χορογραφίες βασισμένες σε κλασικά αριστουργήματα μας ταξιδεύουν ενώ μεγάλοι και μικροί θα γνωρίσουν τον ιδιαίτερο ήχο του Hung Drum αλλά και του κλαρινέτου (όργανο ορχήστρας).

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 6:00΄ το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Τυρνάβου, υπό την αιγίδα του Δήμου Τυρνάβου.

Σκηνοθεσία / Αφήγηση : Βασίλης Καρμίρης

Καλλιτεχνική / Μουσική Επιμέλεια : Αχιλλέας Σίμος

Χορογραφίες : Βασιλική Σαγώνα

Εφέ – Ήχος – Φώτα : Ηλίας Νικολαΐδης

Με τη συμμετοχή μαθητών χορού και κλασικής κιθάρας της Βασιλικής Σαγώνα και του Αχιλλέα Σίμου. Στο κλαρινέτο και στο hung drum o Δημήτρης Σταματιάδης.

Είσοδος Ελεύθερη.